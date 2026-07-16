Snažno pogoršanje vremena izazvalo kaos na moru kod Zadra: Više plovila nasukano, oglasilo se Ministarstvo

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o nizu izvanrednih događaja na moru.

Izvanredni događaji u zadarskom akvatoriju nastupili su slijedom nagloga pogoršanja vremenskih prilika na moru, o čemu su dojave zaprimljene u MRCC Rijeka i proslijeđene u Lučku kapetaniju Zadar, odakle su sa pripadajućim ispostavama dalje poduzimali potrebne radnje s ciljem spašavanja plovila i posada.

Prva dojava u MRCC Rijeka zaprimljena je u sinoć, 15. srpnja u 22.00 sati, o brodici nasukanoj kod Petrčana. Naknadnom provjerom iz zadarske Kapetanije javljeno je kako u nesreći nema ozlijeđenih.

Dojava slijedećoj pomorskoj nesreći u zadarskom akvatoriju zaprimljena je u MRCC Rijeka sinoć u 22.09 sati. Posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC112 prenesena je informacija o nasukanju jedrilice dvočlanom posadom, uz obalu Kneza Trpimira, u Zadru. Službenici LK Zadar po dojavi su izašli na poziciju nesreće, gdje su uočili jedrilicu nasukanu lijevim bokom u pličini uvale, dok su u neposrednoj blizini zatekli dvoje članova posade, državljani Republike Francuske, neozlijeđene. LK Zadar naložila je komercijalno odsukavanje jedrilice, tijekom današnjeg dana.

Gotovo istovremeno u MRCC Rijeka je sinoć, u 22.10 sati posredstvom ŽC112 zaprimljena dojava o pomorskoj nesreći dvotrupne jedrilice, koja je udarila u gradski most u Gradu Pagu. Iz LK Zadar javili su kako u nesreći nije bilo ozlijeđenih, a posljedice nesreće utvrdit će se tijekom današnjeg dana.

Nedugo potom u 22.40 sati, u MRCC Rijeka zaprimljena je dojava o nasukanju broda kod mjesta Privlaka. Nakon provjere iz LK Zadar javili su kako u pomorskoj nesreći nema ozlijeđenih te je dogovoreno komercijalno odsukavanje, za što je angažiran remorker.

Osim navedenih izvanrednih događaja, u području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Zadar javljeno je i o drugim pomorskim nezgodama tijekom noći do ranih jutarnjih sati, u zadarskom akvatoriju, ali su riješene samostalnim angažmanom voditelja i vlasnika plovila ili komercijalnim uslugama.