Snažno nevrijeme u nedjelju navečer zahvatilo je Split i šire splitsko područje. Iako je najintenzivniji dio olujnog sustava prošao relativno brzo, obilna kiša u kratkom je vremenu izazvala probleme na pojedinim gradskim prometnicama. Brojni čitatelji Dalmacije Danas poslali su nam fotografije koje prikazuju velike količine vode i poplavljene dijelove Splita.

Kiša je na trenutke padala iznimno snažno, a intenzitet oborina najbolje pokazuju podaci s meteoroloških postaja na području Splita i okolice. Prema dostupnom prikazu oborina, na pojedinim lokacijama u Splitu zabilježeno je više od deset litara kiše po četvornom metru.

U Splitu više od 13 litara kiše, u okolici i veće količine

Na meteorološkoj karti vidljive su vrijednosti od 9,1, 10,2, 11,8 i 13 litara po četvornom metru na različitim lokacijama u Splitu, dok je na području Marjana zabilježeno i 13,2 litre.

Na jednoj od postaja u širem splitskom području prikazana je vrijednost od čak 16,7 litara po četvornom metru. Kiša je zahvatila i Kaštela, Solin te područje prema Podstrani, iako su količine oborina bile vrlo različite od lokacije do lokacije. Upravo je to obilježilo večerašnje nevrijeme. Kiša nije posvuda padala jednakim intenzitetom, a pojedine lokacije u vrlo su kratkom vremenu bile izložene snažnim pljuskovima.

Čitatelji šalju fotografije potopa, snažno nevrijeme pogodilo i Zadvarje

Redakciji Dalmacije Danas tijekom večeri pristigle su brojne fotografije čitatelja koje svjedoče o posljedicama obilne kiše u Splitu. Na pojedinim lokacijama došlo je do nakupljanja većih količina oborinske vode.

Prema informacijama koje pristižu s terena, snažno nevrijeme pogodilo je i područje Zadvarja, gdje se također izvještava o vrlo intenzivnim vremenskim neprilikama. Olujni sustav pritom se nije dugo zadržavao nad istim područjem, nego je nastavio svoje kretanje prema jugoistoku.

Nevrijeme se premješta prema Makarskoj i Imotskom

Nakon što je zahvatila šire splitsko područje, linija nestabilnosti tijekom kasnih večernjih sati premješta se prema Makarskom primorju i Imotskoj krajini.

Stanovnici tih područja trebaju računati na mogućnost prolaznih, ali snažnih pljuskova, lokalne grmljavine i pojačanog vjetra. Podsjetimo, nevrijeme je tijekom večeri zahvatilo i trogirsko područje, Čiovo te dijelove Dalmatinske zagore. Ranije je na Drveniku i kod Marine zabilježena prolazna tuča.

Problemi i na moru, tijekom noći slijedi promjena vjetra

Olujno vrijeme izazvalo je probleme i u pomorskom prometu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta obustavljen je promet na brojnim trajektnim i katamaranskim linijama, uključujući više veza između Splita i dalmatinskih otoka.

Tijekom noći očekuje se okretanje juga na zapadni i sjeverozapadni vjetar, a prema jutru i bura.

Dobra je vijest da bi ponedjeljak trebao donijeti postupno smirivanje vremena i razvedravanje, ali i zahlađenje, osobito u drugom dijelu dana. Ipak, nestabilnostima tu nije kraj. Prema meteorološkim najavama, nova kiša na Jadranu se očekuje već sredinom tjedna.