Snažno jugo poremetilo pomorski promet: U prekidu niz katamaranskih linija, otkazan i polazak iz Splita

Nepovoljni vremenski uvjeti u nedjelju su prouzročili velike probleme u pomorskom prometu duž hrvatske obale. Prema informacijama ažuriranima 26. srpnja u 12:48 sati, u prekidu je više katamaranskih i brodskih linija.

Otkazana i katamaranska linija iz Splita

U prekidu su katamaranske linije Jadrolinije 9308 Mali Lošinj – Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica – Cres – Rijeka, 9309 Novalja – Rab – Rijeka te 323 Kraljevica – Crikvenica – Senj – Baška – Lopar – Rab – Lun. Zbog loših vremenskih uvjeta ne prometuju ni katamarani prijevoznika Krilo – Kapetan Luka na liniji Pula – Zadar – Pula te brod M/B Naranča na liniji Dubrovnik – Pomena – Korčula.

Prekinuta je i Jadrolinijina linija 659 Split – Bol – Hvar – Vis, i to polazak iz Splita u 15:30 sati te povratno putovanje iz Visa u 19:30 sati.

U prekidu i brodska linija kod Lošinja

Ne prometuje ni Jadrolinijina brodska linija 310, koja povezuje Mali Lošinj, Vele Srakane, Unije i Susak.

Putnicima se preporučuje da prije polaska provjere najnovije informacije prijevoznika jer su, ovisno o vremenskim prilikama, moguće dodatne izmjene i prekidi.

Uvedena dodatna putovanja između Zadra i Iža

Istodobno su za nedjelju, 26. srpnja, uvedena dodatna polazno-povratna putovanja na trajektnoj liniji 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – Rava – Rava Mala. Trajekt će iz luke Mali Iž/Bršanj prema Zadru/Gaženici isploviti u 17:45 sati, dok je dodatni polazak iz Zadra/Gaženice prema luci Iž Mali/Bršanj predviđen u 19:15 sati.