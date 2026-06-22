Snažne poruke iz Splita na Dan antifašističke borbe: "Fašizam buja diljem svijeta, sloboda mora biti ispred svega"

Split je danas obilježio Dan antifašističke borbe polaganjem vijenaca i cvijeća na više lokacija, u znak sjećanja na sve one koji su tijekom povijesti dali život za slobodu, ali i kao podsjetnik na važnost očuvanja društva bez podjela.

Kod Spomenika političkim zatvorenicima, interniranima i deportiranima, ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije, vijence i cvijeće u ime Grada Splita položili su gradonačelnik Tomislav Šuta i pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju Kruno Jelinović. Počast su odali i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, predstavnici udruga antifašističkih boraca, splitski politički akteri i gradski vijećnici te zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita Marijan Čelan.

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Vijenci položeni i na Lovrincu

Program obilježavanja nastavljen je na Gradskom groblju Lovrinac, gdje su vijenci položeni kod Spomen-kosturnice pripadnicima NOB-a, na Groblju branitelja Domovinskog rata te kod Spomen-obilježja Bošnjacima muslimanima poginulima u Domovinskom ratu.

Tom prilikom župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban uputio je čestitku građanima te istaknuo kako se hrvatski narod kroz povijest suočavao s različitim oblicima fašizma.

"Želim svima čestitati. Sretan vam ovaj dan. Hrvatski narod se kroz povijest susretao s raznim vidovima fašizma, a najsvježiji primjer bio je Domovinski rat. I to je bio vid fašizma. To je bila borba za svoj dio zemlje, gdje čovjek treba živjeti svoju slobodu, svoje ideje i promišljanja. To smo prošli i u Drugom svjetskom ratu, ali smo se časno izborili za slobodu", kazao je Boban.

Boban: "Svima hvala koji su dali slobodu za ovu zemlju"

Boban je upozorio kako fašizam ni danas nije stvar prošlosti, već pojava na koju društvo mora biti spremno odgovoriti.

"Diljem svijeta fašizam buja, ali ako postoje ljudi plemenita stava, koji imaju ideju borbe za čovjekovu slobodu i koji su spremni stati u obranu od fašizma, onda trud nije uzaludan. Svima uistinu hvala, hvala svima koji su dali slobodu za ovu zemlju", poručio je Boban.

Šuta: "Split je uvijek bio grad bez podjela"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta naglasio je kako je Split kroz povijest pokazivao otvorenost, uključivost i privrženost slobodi.

"Grad Split oduvijek je bio grad koji je pokazivao uključivost, grad bez podjela, kojemu je sloboda uvijek na prvom mjestu. Prisjećamo se svih onih koji su dali svoj život za slobodu ove zemlje u Drugom svjetskom ratu, ali i u Domovinskom ratu", rekao je Šuta.

Dodao je kako je sjećanje na prošlost važno upravo zato da se pogreške iz povijesti ne bi ponavljale.

"Uvijek je dobro sjetiti se prošlosti da bismo mi danas vodili politiku koja neće isključivati bilo čiji svjetonazor ili vjeroispovijest, jer to je jedini ispravan način da se u budućnosti više ne dogode ovakve stvari koje su se događale u prošlosti", zaključio je Šuta.

Što je Dan antifašističke borbe?

Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj se obilježava 22. lipnja, u znak sjećanja na osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. godine u šumi Brezovica kod Siska. Hrvatski sabor navodi da je riječ o prvoj antifašističkoj postrojbi ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.

Taj datum ima snažnu simboliku jer označava početak organiziranog antifašističkog otpora na ovim prostorima. U hrvatskom javnom prostoru Dan antifašističke borbe istodobno je i povijesni podsjetnik i politička poruka: sloboda, ljudsko dostojanstvo i otpor totalitarnim ideologijama vrijednosti su koje se ne podrazumijevaju, nego se moraju stalno čuvati.