Snažna poruka osvanula jutros u centru Splita: Domine upozorile na nasilje nad ženama

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u ponedjeljak ujutro u središtu Splita održana je javna akcija kojom se upozorilo na nasilje nad ženama, femicid i odgovornost institucija u zaštiti žrtava.

Udruga Domine zajedno sa Ženskom mrežom Hrvatske okupila se u 9 sati kod Grgura Ninskog i Zlatnih vrata, odakle je iz Splita poslana snažna poruka:

"Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku."

Splitska akcija dio je nacionalne akcije „Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku“, koja se povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održava u 17 gradova i mjesta diljem Hrvatske.

Cilj akcije je upozoriti na kontinuitet nasilja nad ženama i femicida te naglasiti potrebu za pravodobnim prepoznavanjem rizika, učinkovitim mjerama zaštite i odgovornim postupanjem institucija.

Organizatorice poručuju kako se odgovornost za nasilje i njegovu prevenciju ne smije prebacivati na žene koje nasilje doživljavaju. Umjesto toga, naglašavaju, sustav mora biti sposoban na vrijeme prepoznati opasnost i zaštititi žrtvu.

„Ne okrivljavaj ženu. Prepoznaj rizik. Zaustavi nasilnika. Zaštiti žrtvu“, poruka je nacionalne akcije.

Aktivnosti u Splitu nastavljaju se u 11 sati konferencijom „Ravnopravnost i zaštita žena u lokalnim javnim politikama: potrebe, postojeći odgovori i smjerovi razvoja u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji“, koja se održava u Hotelu Sia.

Na konferenciji će Domine predstaviti analizu lokalnih politika te otvoriti pitanje koliko postojeći sustav odgovara na potrebe žena koje izlaze iz nasilja – od neposredne zaštite i sigurnog stanovanja do ekonomske sigurnosti, zapošljavanja, skrbi za djecu te pravne i psihosocijalne podrške.

Jedno od pitanja koje će biti u fokusu je i uspostava kriznog centra za žene koje su preživjele seksualno i druge oblike nasilja.

Konferencija okuplja predstavnike institucija, lokalne i regionalne samouprave te organizacija civilnog društva, a kroz dva panela razgovarat će se o funkcioniranju postojećeg sustava podrške i mogućnostima njegova daljnjeg razvoja.