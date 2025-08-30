Snažna poruka iz Sinja institucijama Srbije: "Imate li savjesti, milosti, ljudskosti recite obiteljima gdje su njihovi najmiliji"

Grad Sinj od jučer je domaćin susreta obitelji nestalih i poginulih hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika Domovinskog rata, povodom obilježavanja Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodnog dana nestalih osoba. Organizator događanja je Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja (SUOZNHB), uz podršku Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja te Ministarstva hrvatskih branitelja, Grada Sinja i Splitsko-dalmatinske županije.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj istaknuo je važnost ovog susreta:

“Sinj je grad koji duboko poštuje žrtvu hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika. Ovaj susret nije samo čin sjećanja, već i snažna poruka zajedništva, solidarnosti i trajne borbe za istinu. Grad Sinj će uvijek biti uz obitelji koje traže svoje najmilije i podržavati sve napore da se rasvijetli sudbina nestalih.”

Susret je započeo jučer poslijepodne u Veteranskom centru Sinj tribinom pod nazivom „Pravo nestalih na identitet – pravo obitelji na istinu“, koja je otvorila prostor za dijalog, razmjenu iskustava i nastavak borbe za istinu i pravdu.

Program je nastavljen jutros svečanim protokolom. Pred Spomen-obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima u Spomen-parku poginulih branitelja iz Cetinske krajine u Domovinskom ratu jutros su vijence položila izaslanstva Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja, URUPBDR-a Sinja i Cetinske krajine, Hrvatskog Crvenog križa te braniteljskih udruga s područja Sinja i Cetinske krajine.

Zajednički vijenac položen je i pred bistom prvog predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana, na istoimenom gradskom trgu. Molitvu je predvodio fra Marko Pudar, župni vikar Župe Gospe Sinjske. Nakon toga sudionici su obišli Spomen-sobu hrvatskih branitelja Sinja i Cetinskog kraja, a potom nazočili svetoj misi u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, koju je predslavio sinjski župnik fra Antonio Mravak.

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj predvodio je delegaciju Grada Sinja na komemorativnom događaju posvećenom nestalim osobama iz Domovinskog rata, koji se održao u Alkarskim dvorima. U svom obraćanju posebno se obratio roditeljima, obiteljima i svima onima koji još uvijek ne znaju gdje su njihovi najmiliji:

“Od prvog dana mandata u svom uredu držim siluetu nestale osobe, simbol koji me svakodnevno podsjeća na bol obitelji koje još uvijek traže svoje najmilije. Taj simbol nije samo podsjetnik, već i obveza da nikada ne zaboravimo i da nikada ne prestanemo tražiti.”

Gradonačelnik je uputio poseban poziv onima koji možda imaju informacije o nestalima: “Pozivam sve koji nešto znaju, bilo da se nalaze u Vukovaru ili bilo kojem drugom gradu Republike Hrvatske, da pokažu ljudskost. Imate li savjesti, milosti, ljudskosti recite obiteljima gdje su njihovi najmiliji! Ta mjesta ne smiju ostati nepoznata. Obitelji zaslužuju istinu, a nestali dostojanstven smiraj.”

U svom govoru Bulj se obratio i svojim suborcima, hrvatskim braniteljima, te svima koji neumorno rade na pronalasku nestalih:

“Zahvaljujem svim hrvatskim braniteljima, mojim suborcima, kao i stručnjacima, volonterima i institucijama koje iz dana u dan predano rade na pronalasku nestalih. Vi ste nada za obitelji koje još uvijek čekaju istinu.”

Gradonačelnik je upozorio da, iako je od završetka Domovinskog rata prošlo 30 godina, pitanje nestalih ne smije biti zaboravljeno:

“Zapitajmo se je li dovoljan samo protokol i riječi? Mi kao država, kao narod, imamo obvezu pronaći te ljude, dostojno ih pokopati i dati im mir. Svi se moramo pogledati u ogledalo i zapitati koliko smo učinili za one koji su dali najviše, svoje živote za Hrvatsku.”

Na kraju je uputio snažan apel:

“U Srbiji nam ne žele dati popis nestalih, a istovremeno primamo njihove političke predstavnike. Milorad Pupovac zna gdje je doktor Šreter – mirotvorac – a ne želi reći. Pozivam ljude srpske nacionalnosti da kažu gdje su njihovi susjedi Hrvati, ubijeni, poklani, da napokon imaju smiraj.”

Gradonačelnik Bulj završio je govor pozivom na zajedničku odgovornost, istinu i pravdu – kako bi obitelji nestalih napokon pronašle mir.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved naglasio je da je pitanje nestalih osoba iz Domovinskog rata otvorena rana i najviši prioritet Ministarstva. U devet godina mandata riješena je sudbina 319 osoba, a obiteljima je omogućeno dostojanstveno mjesto za sjećanje. Ključan korak bilo je donošenje Zakona o nestalim osobama 2019., kojim su jasno definirane nadležnosti svih službi.

Posebno je istaknuo složenost procesa, primjerice na lokaciji Petrovačka dola kod Vukovara, gdje je s dubine od 17 metara ekshumirano 35 posmrtnih ostataka unatoč višegodišnjem odlaganju otpada. Rad se nastavlja na brojnim lokacijama, uključujući Podunavlje, Hrvatsku Kostajnicu, Glinu, Liku i Banovinu.

Republika Hrvatska još uvijek traži 1744 nestale osobe. Medved je pozvao sve koji imaju informacije da ih s povjerenjem podijele s Ministarstvom, podsjetivši da zakon predviđa kaznenu odgovornost za one koji informacije zadrže, ali i stimulativne mjere za one koji pomognu u pronalasku.

Uputio je apel Srbiji da dostavi podatke o nestalima, unatoč dosadašnjem izostanku suradnje. Poručio je obiteljima nestalih da, iako je proces težak i spor, Hrvatska ne odustaje:

“Riješili smo sudbinu 319 osoba i njihove obitelji dobile su priliku preuzeti posmrtne ostatke svojih najmilijih i imati mjesto gdje će zapaliti svijeću i pomoliti se.”

Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i civila Ljiljana Alvir istaknula je:

“Još uvijek velik broj obitelji traži svoje najmilije. Čekaju pravo na grobno mjesto, svijeću, molitvu i cvijet.

Pozivamo sve koji znaju – recite istinu. Pomozite obiteljima, ali i sebi i svojoj djeci da žive u miru.

Pozivamo institucije Srbije da otvore arhive i dostave informacije o nestalima. Građanima Hrvatske poručujemo: ako znate, javite. Postoje anonimni načini. Skrivanje istine je kažnjivo. Dužnost je pomoći obiteljima, institucijama, istini.”

Ovaj dan podsjeća da potraga za nestalima nije završena te da je istina temelj pomirenja i mira. Grad Sinj nastavlja pružati podršku obiteljima koje traže svoje najmilije, uz apel za zajedničku odgovornost i suosjećanje.

Za vrijeme održavanja programa, jutros od 9 do 12 sati na Trgu kralja Tomislava trebala je biti postavljena promotivno-izložbena instalacija Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, uz prezentaciju rada i opreme Ureda za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, no zbog kiše je bila postavljena na ulazu u Alkarske dvore.

Susret se nastavlja do ponedjeljka, 1. rujna, kada je predviđen završetak programa.