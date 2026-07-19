Snažna pijavica poharala lošinjske kampove: Dvije osobe ozlijeđene, desetci stabala pali na automobile i šatore

Dvije osobe ozlijeđene su jutros na Lošinju nakon što je snažna pijavica prošla kroz kampove Lopari i Rapoča, objavila je Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Nevrijeme je kampove pogodilo oko 4:30 sati, a iza sebe je ostavilo veliku materijalnu štetu.

Počupano pedesetak borova

Prema informacijama vatrogasaca, pijavica je počupala pedesetak borova. Stabla su padala na automobile, kamp-prikolice i šatore, zbog čega su brojne službe odmah upućene na teren.

Dvije ozlijeđene osobe helikopterom su prevezene u Klinički bolnički centar Rijeka. Zasad nije poznata težina njihovih ozljeda.

Na terenu 22 vatrogasca

U saniranju posljedica nevremena sudjeluju 22 vatrogasca sa šest vatrogasnih vozila. Uklanjaju srušena stabla i osiguravaju prostor kako bi spriječili dodatnu opasnost za goste i djelatnike kampova.

"Iako smo svi priželjkivali miran vikend, priroda je rekla drugačije", poručili su iz Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.