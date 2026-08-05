Snažna erupcija vulkana Fuego: Evakuirano više od 1.700 ljudi, proglašen najviši stupanj uzbune

Vulkan Fuego u Gvatemali, najaktivniji vulkan u Srednjoj Americi, ušao je u jednu od najsnažnijih eruptivnih faza posljednjih mjeseci, zbog čega su vlasti evakuirale više od 1.700 stanovnika iz naselja u njegovoj blizini te proglasile najviši stupanj uzbune u pogođenim područjima.

Erupcija je započela u ponedjeljak, a tijekom noći aktivnost se dodatno pojačala. Rijeke lave počele su se spuštati niz padine vulkana, dok su gusti oblaci pepela i plinova dosezali velike visine.

Ravnatelj gvatemalskog Instituta za vulkanologiju (Insivumeh) Edwin Rojas izjavio je kako se Fuego trenutno nalazi u jednoj od svojih najkritičnijih eksplozivnih faza, pri čemu izbacuje užareno kamenje, pepeo, plinove i blatne bujice.

Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama (CONRED) najprije je pokrenula evakuaciju okolnih sela i proglasila narančasti stupanj pripravnosti, a potom je u utorak za pokrajine Sacatepéquez, Chimaltenango i Escuintla podignula uzbunu na crvenu razinu.

Procjenjuje se da je oko 29.000 stanovnika izravno izloženo oblacima vulkanskog pepela. Vlasti su ih pozvale da nose zaštitne maske te zaštite zalihe pitke vode i hrane od onečišćenja.

Jedan od evakuiranih stanovnika, Alejandro Garcia, rekao je kako je sa svojom obitelji u panici napustio dom čim je izdano upozorenje.

– Istrčali smo van potpuno prestravljeni kada smo ugledali lavu kako se spušta niz padine – kazao je.

Zbog opasnosti Ministarstvo obrazovanja obustavilo je nastavu u školama u trima obližnjim gradovima.

Prema podacima vulkanologa, iznad kratera se stvorila fontana lave visoka između 200 i 300 metara, dok se stup pepela uzdigao na više od sedam kilometara visine. Vjetar je pepeo raznio i do 130 kilometara zapadno od vulkana.

Gvatemala se nalazi na području tzv. Pacifičkog vatrenog prstena, jedne od seizmički i vulkanski najaktivnijih regija na svijetu.

Fuego je i ranije pokazao svoju razornu snagu. U katastrofalnoj erupciji 2018. godine poginulo je 215 ljudi, dok se oko 200 osoba i dalje vodi kao nestalo nakon što su lavina lave i vulkanskog materijala zatrpale sela na obroncima vulkana visokog 3.763 metra.