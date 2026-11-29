Snažan vjetar ove nedjelje, 29. studenoga, stvara ozbiljne probleme u prometu diljem hrvatske obale, a posebno na području Dalmacije. Prema izvješću Hrvatskog autokluba objavljenom jutros u 9:06 sati, brojne prometnice zatvorene su za sav promet, dok je na pojedinim dionicama dopušten prolazak isključivo osobnim automobilima.

Dodatne poteškoće stvaraju mokri i skliski kolnici, dok u dijelovima unutrašnjosti padaju snijeg i susnježica.

Zatvoren dio autoceste A1 i omiška obilaznica

Zbog jakog vjetra za sve skupine vozila zatvoreni su:

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje

Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene

Paški most

Omiška obilaznica

Vozači osobnih automobila koji putuju između Dalmacije i unutrašnjosti preusmjeravaju se preko Karina, Obrovca i Gračaca, dok se ostalim skupinama vozila preporučuje obilazak preko Kistanja, Knina i Gračaca. Na dubrovačkom Mostu dr. Franja Tuđmana prometovati mogu isključivo osobni automobili. Posebno je teška situacija na otoku Pagu. Zbog zatvaranja Paškog mosta i obustave trajektnih linija trenutačno nije moguće prometovati između otoka i kopna.

Brojne trajektne i katamaranske linije u prekidu

Nepovoljne vremenske prilike izazvale su poremećaje i u pomorskom prometu. U prekidu su trajektne linije Prizna – Žigljen, Mišnjak – Stinica, Šibenik – Kaprije – Žirje te Sumartin – Makarska.

Obustavljene su i katamaranske linije Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Pula – Zadar – Pula, Novalja – Rab – Rijeka, Šibenik – Žirje – Kaprije, Jelsa – Bol – Split te Ubli – Korčula – Dubrovnik. Ne prometuje ni brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak.

Ponovna uspostava trajektne linije Sućuraj – Drvenik predviđena je za 10:20 sati polaskom iz Sućurja. Također, večerašnji trajekt iz Splita prema Starom Gradu isplovit će u 21 sat, umjesto u prvotno predviđenih 20:30 sati.

Vozači, budite na oprezu

Zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, osobito na mostovima i nadvožnjacima, dok u Lici i Gorskom kotaru na brojnim prometnicama vrijede zimski uvjeti vožnje.

Iz HAK-a apeliraju na vozače da brzinu prilagode stanju kolnika, drže dovoljan razmak te na put ne kreću bez propisane zimske opreme.