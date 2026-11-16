Snažan udar na Putinovu ključnu vezu s Krimom: Ukrajina napala strateški most

Promet preko Krimskog mosta, koji povezuje Rusiju s okupiranim poluotokom Krimom, obustavljen je nakon prijavljenog ukrajinskog napada, prema tvrdnjama ruskih vlasti, javlja Devdiscourse.

Most preko Kerčkog tjesnaca jedna je od ključnih prometnih veza između Rusije i Krima te ima važnu stratešku ulogu u opskrbi ruskih snaga na poluotoku.

Krimski most i ranije je bio meta ukrajinskih napada. Zbog njegova vojnog i logističkog značaja, svaki prekid prometa može utjecati na ruske opskrbne pravce.

Zasad nema potvrđenih informacija o razmjerima eventualne štete niti o tome kada bi promet mogao biti ponovno uspostavljen.

Ukrajinske vlasti u više su navrata isticale stratešku važnost Krimskog mosta, dok ga Rusija smatra ključnom infrastrukturnom vezom s poluotokom koji je anektirala 2014. godine.