Snažan prizor u Omišu: Vatrogasci iz Zeline i Samobora sirenama pozdravili kolege nakon paklene borbe

Nakon dramatičnih dana i iscrpljujuće borbe s vatrenom stihijom, iz Omiša stiže prizor koji najbolje pokazuje zajedništvo vatrogasaca. Vatrogasci iz Zeline i Samobora, koji su na omiško područje stigli iz Zagrebačke županije, sirenama i rotacijskim svjetlima pozdravili su svoje kolege u Omišu. Kratak, ali snažan trenutak uslijedio je nakon jedne od najtežih vatrogasnih intervencija posljednjih godina.

Podsjetimo, veliki požar izbio je 13. kolovoza oko 20 sati u šumskom predjelu uz cestu na području Lokve Rogoznice. Nošen snažnim vjetrom, požar se velikom brzinom proširio prema Omišu, zahvativši područje dugo oko 23 kilometra i široko oko kilometar i pol. Opožareno je oko tisuću hektara. Vatra je ugrozila naselja, kuće, automobile i druge objekte, a stanovnici i turisti morali su se evakuirati. U najkritičnijim trenucima na terenu je bilo gotovo 300 vatrogasaca s više od 90 vozila, uz pomoć protupožarnih zrakoplova i vatrogasnih snaga pristiglih iz više hrvatskih županija.

"Pozdrav vatrogascima..."

Požar je, nažalost, imao i tragične posljedice. Prema posljednjim službenim informacijama, jedna je osoba smrtno stradala, 38 ih je ozlijeđeno, a izgorio je veći broj kuća, drugih objekata i vozila. Upravo zato večerašnji pozdrav sirenama ima posebnu težinu. Nakon zajedničke borbe protiv vatre, vatrogasci iz Zeline i Samobora na svoj su način odali priznanje omiškim kolegama i svima koji su posljednjih dana bili na prvoj crti obrane.

"Pozdrav vatrogascima u Omišu iz Zeline i Samobora, Zagrebačka županija", stoji uz snimku ovog emotivnog trenutka. Plava svjetla i zvuk sirena ovoga puta nisu značili novu opasnost, nego - pozdrav kolegama.