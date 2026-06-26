Snažan potres pogodio Filipine, očekuju se naknadna podrhtavanja

Snažan potres magnitude 6,6 po Richteru pogodio je južni dio Filipina, odnosno otok Mindanao, izvijestila je filipinska seizmološka agencija Phivolcs.

Prema prvim informacijama, epicentar potresa nalazio se oko 90 kilometara jugozapadno od otoka Balut u pokrajini Zapadni Davao, a podrhtavanje tla zabilježeno je na dubini od 10 kilometara.

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Nadležne službe priopćile su da za sada ne postoji opasnost od tsunamija, no upozoravaju da su mogući naknadni potresi koji često slijede nakon ovako snažnih podrhtavanja.

Novi potres pogodio je regiju svega nekoliko tjedana nakon razornog potresa magnitude 7,8 koji je Mindanao pogodio 8. lipnja. U toj katastrofi poginula je najmanje 81 osoba, dok je više od tisuću ljudi zadobilo ozljede, prema podacima filipinske agencije za civilnu zaštitu.

Za sada nema informacija o eventualnim novim žrtvama ili većoj materijalnoj šteti nakon posljednjeg potresa, a nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na pogođenom području.