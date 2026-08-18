Snaga zajedništva: Županija donira 200.000 eura za sanaciju posljedica požara u Omišu

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o izdvajanju 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć Gradu Omišu u sanaciji posljedica požara.

Župan Boban pritom je posebno istaknuo veliko zajedništvo i solidarnost koja se posljednjih dana iskazuje iz svih krajeva Hrvatske.

„Ovih dana zvali su me kolege iz cijele Hrvatske – brojni načelnici, gradonačelnici i župani – sa željom da pruže pomoć i financijsku potporu u sanaciji posljedica požara. Svima im od srca zahvaljujem na iskazanoj solidarnosti. U ovakvim trenucima još jednom pokazujemo ono što smo toliko puta dokazali: hrvatski narod uvijek je jedinstven kada mu prijeti ugroza i kada je pomoć najpotrebnija. Upravo je ovo još jedan snažan dokaz tog zajedništva. Splitsko-dalmatinska županija stoga će Gradu Omišu žurno osigurati 200.000 eura pomoći za sanaciju posljedica požara.

Ujedno koristim ovu priliku još jednom od srca zahvaliti svim vatrogascima i volonterima iz cijele Hrvatske, kao i pripadnicima svih žurnih i interventnih službi, koji su u najtežim trenucima pokazali iznimnu hrabrost, požrtvovnost i nesebičnost. Svojim su djelovanjem, često izlažući vlastitu sigurnost, još jednom pokazali koliko su solidarnost i zajedništvo duboko ukorijenjeni u našem narodu. Njihova predanost i spremnost da bez oklijevanja budu ondje gdje je najpotrebnije zaslužuju naše duboko poštovanje i iskrenu zahvalnost“, poručio je župan Boban.