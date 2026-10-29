Smrznuto povrće ne morate kuhati, postoji puno bolji način pripreme

Smrznuto povrće praktično je rješenje za brz obrok, no nakon kuhanja ili pripreme na pari često postane gnjecavo i izgubi dio okusa. Ipak, postoji jednostavan način da bude ukusnije i hrskavije. Umjesto kuhanja, dovoljno ga je ispeći u pećnici s malo maslinova ulja.

Kako da ne bude gnjecavo?

Smrznuto povrće tijekom pripreme otpušta vodu, zbog čega nakon kuhanja može postati premekano. Pečenjem u pećnici višak vlage lakše isparava, a povrće dobiva zapečenu površinu i izraženiji okus. Pritom dolazi i do karamelizacije prirodnih šećera, što mu daje lijepu zlatnosmeđu boju. Maslinovo ulje dodatno poboljšava okus i pomaže da se začini ravnomjerno rasporede.

Ovakav način pripreme može imati i određene nutritivne prednosti. Naime, dio vitamina topljivih u vodi može se izgubiti tijekom kuhanja, osobito ako se voda nakon kuhanja baca. Pečenjem se taj gubitak može smanjiti, iako visoka temperatura također utječe na neke vitamine. Iako pečenje traje nešto dulje od kuhanja, priprema je jednostavna, a povrće tijekom pečenja ne zahtijeva puno pažnje, piše Index.