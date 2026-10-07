Smrt u ruskom institutu za kugu digla svijet na noge. Što se zapravo događa u Sibiru?

Smrt mlade laboratorijske radnice u Sibiru posljednjih je dana proizvela gotovo idealnu kombinaciju za globalnu paniku: riječ je o ustanovi koja se bavi kugom, žena je umrla od teške upale pluća nepoznatog uzroka, vlasti su pokrenule neuobičajeno široke epidemiološke mjere, a iz Rusije su istodobno stizale kontradiktorne i vrlo šture informacije.

Ipak, nakon analize izvještaja Reutersa, Associated Pressa, Financial Timesa, Washington Posta i Le Mondea te podataka Svjetske zdravstvene organizacije, američkog CDC-a i stručne literature, najvažniji zaključak trenutačno je prilično jasan:

nema dokaza da se u Rusiji razvija epidemija kuge. Čak nije potvrđeno ni da je preminula žena imala kugu.

Ali postoji sasvim opravdan razlog zbog kojeg slučaj treba ozbiljno pratiti.

Što se zapravo dogodilo?

Ruski i međunarodni mediji identificirali su preminulu kao Dariju Šipilovu, 28-godišnju zaposlenicu Irkutskog instituta za istraživanje kuge Sibira i Dalekog istoka.

Razboljela se krajem rujna, primljena je u bolnicu u Šelehovu, nedaleko od Irkutska, a umrla je 2. listopada. Ruska zdravstvena služba Rospotrebnadzor kao uzrok zasad navodi „pneumoniju nepoznate etiologije“, odnosno tešku upalu pluća čiji uzročnik nije utvrđen.

Nakon njezine smrti pokrenute su vrlo široke mjere. Prema Reutersu, u jednom trenutku pod nadzorom ili u karanteni bilo je oko 200 ljudi koji su s njom bili u kontaktu. Bolnica u kojoj je liječena privremeno je zatvorena za prijam i otpust pacijenata, a dio zaposlenika instituta također je izoliran.

Upravo je razmjer tih mjera potaknuo pitanje: zašto toliko ljudi završava u izolaciji ako vlasti tvrde da nema kuge?

Odgovor je važan – sama karantena nije dokaz epidemije.

Zašto su mjere tako drastične?

Ako postoji i najmanja ozbiljna sumnja na plućnu, odnosno pneumoničnu kugu, epidemiolozi ne čekaju konačnu potvrdu.

Uzročnik kuge je bakterija Yersinia pestis. Plućni oblik može se prenositi među ljudima respiratornim kapljicama i, bez pravodobnog liječenja, može vrlo brzo postati smrtonosan. WHO zato preporučuje izolaciju sumnjivih pacijenata, identifikaciju bliskih kontakata, njihovo praćenje i, kada je potrebno, preventivnu terapiju antibioticima.

Drugim riječima, kod ovakvog uzročnika odgovorna reakcija jest ponašati se kao da je najgori scenarij moguć dok ga laboratorijski nalazi ne isključe.

Velik broj izoliranih ljudi stoga može značiti da su ruske vlasti ozbiljno shvatile potencijalni rizik, a ne nužno da su među njima pronađeni deseci oboljelih.

Najvažniji podatak: nema sekundarnih slučajeva

Rospotrebnadzor tvrdi da među osobama koje su bile u kontaktu sa Šipilovom nije pronađen uzročnik kuge niti neka druga posebno opasna zarazna bolest.

Tijekom opsežnog testiranja među kontaktima pronađena su dva slučaja COVID-a i dva slučaja infekcije rinovirusom, ali nijedan patogen koji bi upućivao na kugu.

Rusija je potom preko međunarodnog zdravstvenog sustava WHO-u priopćila da su identificirani svi kontakti, provedena laboratorijska testiranja te da kod njih nisu pronađeni opasni zarazni uzročnici. WHO tvrdi da je praćenje identificiranih kontakata završeno, a epidemiološka situacija ostaje stabilna.

Ako su ti podaci potpuni i točni, to je izrazito važna činjenica.

Kod plućne kuge simptomi se mogu razviti vrlo brzo, ponekad već unutar 24 sata. Izostanak niza novih slučajeva među ljudima koji su bili neposredno izloženi oboljeloj osobi snažno ide protiv teorije da se razvija nekontrolirana epidemija.

A što je s pričom o razbijenoj epruveti?

Tu ulazimo u područje u kojem činjenice prestaju, a počinju glasine.

Jedna verzija, koja se proširila ruskim društvenim mrežama i pojedinim medijima, tvrdi da je Šipilova u laboratoriju razbila epruvetu s živim bakterijama kuge.

Druga verzija tvrdi da se razboljela nakon putovanja na područje uz Mongoliju, a treća spominje prethodni boravak u Tajlandu.

Reuters je pokušao provjeriti te verzije i zaključak je vrlo važan: za njih trenutačno nema javno dostupnih dokaza. Rospotrebnadzor izričito odbacuje tvrdnju da je u institutu zabilježen incident s opasnim mikroorganizmima.

To ne znači da je laboratorijska nesreća dokazano nemoguća. Znači nešto drugo – u ovom trenutku nije dokazano da se dogodila.

Jednako bi neodgovorno bilo tvrditi da je Rusija sigurno prikriva kao i prihvatiti rusko objašnjenje bez dodatnih podataka.

Kuga u Sibiru nije znanstvena fantastika

Sama mogućnost zaraze kugom u tom dijelu svijeta nije neobična.

Kuga nije iskorijenjena. Yersinia pestis i danas prirodno cirkulira među divljim glodavcima i njihovim buhama u različitim dijelovima svijeta.

Znanstvena istraživanja sojeva Y. pestis s područja Rusije i bivšeg Sovjetskog Saveza dokumentirala su desetke prirodnih žarišta kuge, uključujući više žarišta u Sibiru – među ostalim na području Altaja, Tuve i Transbajkalja. Zbog toga u Rusiji i postoje specijalizirani „anti-plague“ instituti.

Institut u Irkutsku osnovan je još 1934. radi praćenja i suzbijanja kuge, a poslije se njegov rad proširio i na druge opasne infekcije, uključujući koleru i antraks. Sama činjenica da se u takvoj ustanovi čuvaju i proučavaju opasni mikroorganizmi stoga nije dokaz ničega neobičnog.Čak ni potvrđena plućna kuga ne znači „novi COVID“

Riječ „kuga“ razumljivo izaziva snažnu reakciju zbog povijesti Crne smrti. Epidemiološka stvarnost 2026. ipak je bitno drukčija.

Plućna kuga jest vrlo ozbiljna bolest, ali Yersinia pestis nema karakteristike respiratornih virusa koji mogu gotovo neprimjetno proći kroz čitavu populaciju.

CDC navodi da se bakterija među ljudima prenosi prvenstveno većim respiratornim kapljicama pri bliskom kontaktu, a ne dugotrajnim lebdenjem u zraku poput uzročnika ospica. Najveći rizik zato imaju osobe koje su dulje vrijeme vrlo blizu oboljelom.

Druga golema razlika su antibiotici.

Plućna kuga može biti fatalna ako se ne liječi, ali uz rano prepoznavanje dostupni antibiotici vrlo su učinkoviti. WHO navodi da pravodobno liječenje dramatično povećava mogućnost oporavka.

Zbog toga je trenutačna usporedba sa scenarijem početka pandemije COVID-19 znanstveno vrlo slabo utemeljena.

WHO: rizik za Europu „vrlo nizak“

Svjetska zdravstvena organizacija uključila je stručnjake za visokorizične patogene u praćenje slučaja, ali Rusija zasad nije zatražila dolazak međunarodnog tima.

WHO trenutno procjenjuje rizik kao „umjeren do nizak“ za Irkutsk, nizak za Rusiju u cjelini te vrlo nizak za europsku regiju.

Glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier naglasio je i da trenutačno nema pokazatelja da se radi o događaju koji bi nalikovao pandemiji.

To je zasad najvažnija neovisna međunarodna procjena dostupna javnosti.

Zašto onda Washington toliko pritišće Moskvu?

Američki državni tajnik Marco Rubio javno je zatražio od Rusije više informacija, dok je predsjednik Donald Trumprekao da američke službe slučaj vrlo pomno prate i da je Washington spreman ponuditi pomoć.

To ne treba automatski tumačiti kao znak da američke službe znaju za veliki tajni outbreak.

Mnogo jednostavnije objašnjenje glasi: neobjašnjiva smrt zaposlenice ustanove koja proučava potencijalno smrtonosne patogene upravo je tip događaja kod kojeg međunarodna zajednica očekuje maksimalnu transparentnost.

Međunarodni zdravstveni pravilnik WHO-a nalaže državama da procjenjuju neuobičajene javnozdravstvene događaje i da događaje koji mogu imati međunarodne posljedice prijave WHO-u. Pneumonična kuga posebno je navedena među bolestima koje moraju pokrenuti taj postupak procjene.

Washington Post izvijestio je da američka administracija smatra da je Moskva informacije dostavljala presporo i priprema formalni zahtjev za dodatne podatke. Istodobno, Rusija je WHO-u ipak dostavila podatke kroz međunarodni zdravstveni sustav. Na temelju trenutno javno dostupnih informacija zato nije moguće pouzdano zaključiti da je Rusija prekršila međunarodne obveze.

Tri scenarija koja u ovom trenutku ostaju moguća

Prvi, i potpuno moguć scenarij, jest da je Šipilova umrla od teške pneumonije koja nema veze s kugom ni njezinim radnim mjestom. U tom slučaju široke karantene predstavljale bi preventivnu reakciju na profesionalnu povijest pacijentice.

Drugi scenarij jest izolirana infekcija kugom, bilo prirodnim putem bilo profesionalnim izlaganjem, koja se nije proširila na druge ljude. Negativni nalazi kontakata ne mogu sami po sebi dokazati da preminula osoba nije imala kugu.

Treći scenarij jest laboratorijski incident ili veći lanac prijenosa koji vlasti pokušavaju prikriti. Taj scenarij ne može se apsolutno isključiti dok uzrok smrti nije transparentno utvrđen, ali trenutačno za njega nema pozitivnih javno dostupnih dokaza. Posebno mu ne ide u prilog činjenica da se među velikim brojem praćenih kontakata zasad nije pojavio niz sličnih teških pneumonija.

Što bi konačno dalo odgovor?

Znanstveno bi cijela priča mogla biti riješena relativno jasno.

Potrebni su rezultati mikrobioloških i molekularnih analiza uzoraka preminule žene. Ako bi bila potvrđena Yersinia pestis, sekvenciranje genoma bakterije moglo bi pomoći u usporedbi s prirodnim sojevima koji cirkuliraju u tom dijelu Azije i, ako bi to bilo relevantno za istragu, sa sojevima kojima raspolaže laboratorij. Genomska analiza već se standardno koristi za razlikovanje populacija Y. pestis iz različitih prirodnih žarišta.

Uz to bi trebalo objaviti točnu kronologiju bolesti, rezultate obdukcije i laboratorijskih testova te eventualnu evidenciju biosigurnosnih incidenata u institutu.

Sve dok toga nema, ostaje prostor za sumnju.

Što se, dakle, zapravo događa u Rusiji?

Prema podacima dostupnima 7. listopada, najprecizniji opis situacije nije „epidemija kuge u Rusiji“.

Radi se o jednoj neobjašnjenoj smrti zaposlenice specijaliziranog instituta, zbog koje su vlasti reagirale kao da potencijalno imaju posla s vrlo opasnom zaraznom bolešću.

To je ozbiljan događaj. Ali nije isto što i epidemija.

WHO zasad ne vidi širenje bolesti, među kontaktima nisu zabilježeni potvrđeni slučajevi kuge, a rizik za Europu ocjenjuje vrlo niskim.

Ono što ostaje problematično jest činjenica da Moskva još nije javno ponudila dovoljno podataka da bi se moglo neovisno objasniti od čega je zapravo umrla 28-godišnja Darija Šipilova.

Zato je u ovoj priči zasad zdravstveni rizik nizak, ali potreba za transparentnošću vrlo visoka.