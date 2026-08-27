Smrt Ratka Mladića otvorila stare rane u Škabrnji: „Zakazale su naše institucije“

U Škabrnji nema slavlja nakon vijesti o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Vladaju mir i tišina, a mještani se i dalje prisjećaju žrtava iz 1991. godine. Smrt čovjeka koji je pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici ne može vratiti živote branitelja i civila stradalih u Škabrnji, a posebno ostaje gorčina zbog činjenice da Mladić nikada nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj, piše Danas.hr.

Jedna od onih koji su proživjeli napad na Škabrnju 1991. godine je Danka Dražina, tada bolničarka i kasnije sudionica Domovinskog rata.

Na pitanje je li joj nešto lakše nakon vijesti iz Haaga ili su se otvorila bolna sjećanja, odgovorila je da smrt Ratka Mladića u njoj nije izazvala osjećaj olakšanja.

"Moram priznati da danas, kad sam čula da je krvnik u haškom zatvoru preminuo, zapravo nisam osjetila ništa. Jer na današnji dan ne želim misliti o njemu niti biti u mislima s njim, nego prije svega biti u mislima i molitvama sa svim mojim poginulim suborcima i nevinim civilima koji su žrtve tog zlikovca", rekla je.

'Ruka pravde stigla ga je tek 2022.'

Podsjetila je da je Mladić bio optužen još 1995. godine, ali da je pravomoćna presuda stigla desetljećima kasnije.

"Iako je Ratko Mladić optužen još 1995. godine, ruka pravde, pravomoćna, stigla ga je tek 2022. godine. Tako da je krvnik u zatvoru zapravo tek zadnje četiri godine. Nije optužen za Škabrnju, a nije mu ni suđeno za Škabrnju", kazala je.

Mladić će u svijetu, dodala je, ostati zapamćen prvenstveno kao krvnik Srebrenice, no za stanovnike Škabrnje njegova je uloga jasna.

"Svijet će ga upamtiti prije svega kao krvnika Srebrenice, ali svima nama u Škabrnji jasno je tko je ovdje bio kreator svega onog zla koje nas je zadesilo 1991. godine."

Posebno je teško, kaže, to što Mladić nikada nije optužen ni za jedan zločin počinjen u Hrvatskoj, pa tako ni za masakr u Škabrnji.

"Naravno da prije svega budi veliku gorčinu jer mislim da su tu prije svega zakazale naše institucije, poglavito hrvatska politika i pravosuđe, koje su trebale puno bolje ovaj posao odraditi. Ja se nadam da će oni na današnji dan osjetiti bar malo nelagode i srama zbog toga što Ratko Mladić nije procesuiran za sve ove strašne zločine koji su pod njegovom komandom počinjeni u Republici Hrvatskoj", poručila je.

Bila je bolničarka, a potom uzela pušku

Danka je tijekom napada na Škabrnju bila u sanitetskoj službi. Nakon toga uzela je pušku i otišla u rat. Sudjelovala je na brojnim bojištima, a iz rata se povukla 1993. godine, nakon akcije Maslenica.

"Do 1993. godine. Nakon akcije Maslenica skinula sam svoju odoru i spremila svoju pušku, nadajući se da mi nikad neće trebati", prisjetila se.

"Mislim da se danas život vratio u Škabrnju. Sva djeca koja danas odrastaju u slobodnoj Škabrnji najveća su pobjeda nad krvnikom koji je danas posljednji put udahnuo i izdahnuo na ovozemaljskom svijetu", rekla je.

Anđelo Žilić, kojeg je Danka kao bolničarka susrela u Škabrnji 1991. godine, bio je tada dječak od samo godinu i pol dana i teško je ranjen.

Danas se tih događaja ne sjeća, ali posljedice traume, kaže, obilježile su cijeli njegov život.

"Traume su ne samo prisutne, nego one utječu na kvalitetu života. Tako jedan čin, kao što su ti monstruozni zločini koji su počinjeni i nada mnom i na mojom bakom i na drugim civilnim stradalnicima Škabrnje i braniteljima, trajno ostaje urezan u glavu jednog dječaka koji odrasta slušajući te priče i razmišljajući kakva bi bila kvaliteta njegovog života da je njegova baka još tu, da je njegov otac još tu", rekao je Žilić.

Unatoč svemu, kaže, Škabrnjani nastavljaju dalje.

"Jednostavno nije lako, ali ostaje taj naš, onaj dišpet škabrnjski da guramo naprijed, da se borimo za nešto bolje u životu", poručio je.