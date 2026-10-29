Smrt na hrvatskim cestama: Vozačica preminula u sudaru teretnog i osobnog vozila

Teška prometna nesreća dogodila se na cesti prema Ludbregu, a jedna je osoba podlegla ozljedama i preminula u bolnici.

Do sudara osobnog automobila i teretnog vozila došlo je oko 14:30 sati na državnoj cesti DC-2, između mjesta Zamlaka i mjesta Vrbanovec.

Vozač teretnog vozila zadobio je ozljede, kao i vozačica osobnog vozila. Ona je nažalost naknadno u Općoj bolnici Varaždin preminula od posljedica ozljeda.

Riječ je o vozačici staroj 65 godina, objavila je policija.

Na mjestu događaja provodi se očevid. DC-2 zatvorena je za sav promet od 14:50 sati.