Smrt mlade djelatnice instituta za kugu izazvala zabrinutost, oglasile se ruske vlasti

Smrt 28-godišnje djelatnice instituta za istraživanje kuge u ruskoj Irkutskoj oblasti izazvala je zabrinutost zbog moguće zaraze, no ruske zdravstvene vlasti tvrde da nema opasnosti za stanovništvo.

Ruska regulatorna agencija Rospotrebnadzor izvijestila je da su nakon smrti zaposlenice provedene epidemiološke provjere te da dosadašnji nalazi nisu pokazali prisutnost opasnih uzročnika bolesti.

Posebna pozornost posvećena je osobama koje su bile u kontaktu s preminulom. One su testirane na zarazne bolesti, a prema informacijama ruskih vlasti, kod njih nisu pronađeni znakovi infekcije niti opasni patogeni.

“Preventivne i protuepidemijske mjere provedene su u cijelosti i nema epidemiološkog rizika za stanovništvo Irkutska niti Irkutske oblasti”, poručili su iz Rospotrebnadzora.

Sumnjalo se na kugu

Slučaj je privukao posebnu pozornost zbog radnog mjesta preminule žene. Budući da je bila zaposlena u institutu koji se bavi istraživanjem kuge, nakon njezine smrti pojavila se sumnja da bi uzrok mogla biti upravo ta zarazna bolest.

Rospotrebnadzor, međutim, navodi da nije zabilježen nikakav laboratorijski incident koji bi se mogao povezati sa smrtnim slučajem.

Prema njihovim informacijama, 28-godišnjakinja je preminula od upale pluća zasad neutvrđenog podrijetla. Analizom njezinih uzoraka navodno nisu pronađeni mikroorganizmi povezani s istraživanjima koja se provode u institutu.

O slučaju je obaviještena i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), koja je od ruskih vlasti zatražila dodatne podatke u skladu s Međunarodnim zdravstvenim pravilnikom.

Plućna kuga može se širiti među ljudima

Plućna kuga smatra se jednim od najtežih oblika kuge, bolesti koju uzrokuje bakterija Yersinia pestis. Za razliku od nekih drugih oblika bolesti, može se širiti s čovjeka na čovjeka respiratornim kapljicama.

Rano prepoznavanje bolesti pritom je iznimno važno jer pravodobno započeto liječenje odgovarajućim antibioticima može biti učinkovito.

Ruske zdravstvene vlasti zasad ponavljaju da provedene provjere ne upućuju na širenje zaraze te da za stanovnike Irkutska i okolne oblasti nema utvrđenog epidemiološkog rizika.