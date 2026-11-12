Smrt Kristijana Josipa Periša izazvala burne reakcije poznatih Hrvata. Severina bijesna, Kutlić u suzama

Vijest o smrti Kristijana Josipa Periša u psihijatrijskoj bolnici Sv. Ivan emotivno je dotaknula sve nas. Reagirale su i brojne domaće zvijezde koje nisu skrivale tugu, ali ni srdžbu. Severina, Marko Kutlić, Antonija Šola i brojni drugi pozvali su institucije na odgovornost, ali i građane na okupljanje u znak solidarnosti.

Tragična smrt Kristijana Josipa Periša izazvala je tugu i srdžbu diljem Hrvatske! Severina, Kutlić i brojne domaće zvijezde pozivaju na odgovornost!

Hrvatsku potresa slučaj tragične smrti Kristijana Josipa Periša. Svoj su glas digle i brojne domaće zvijezde. Glazbenik Marko Kutlić napisao je:

''Nisam noćas mogao oka sklopiti i cijeli se dan pokušavam umiriti. Ne znam kad sam zadnji put ovoliko dušu isplakao zbog čovjeka kojeg nikad nisam upoznao. Kristijane, ne znam gotovo ništa o tebi. Ali znam da nisi zaslužio umrijeti ovako. Nitko nije. A najmanje čovjek koji je došao po pomoć.''

Oglasila se i Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović, koja studira sestrinstvo i radi na hitnoj pomoći u Dubrovniku.

''Prvi put u životu istinski se i duboko sramim svoje profesije. Ne sjećam se tog štiva u udžbeniku, ali nemirnog i već za krevet fiksiranog pacijenta, prema mom, a vjerujem i iskustvu svakog zdravstvenog djelatnika, nikad, ali nikad nije trebalo gušiti, udarati ili primjenjivati ikakvu vrstu sile.''

Severina je podijelila objavu u kojoj se institucije pozivaju da svoj posao obavljaju odgovorno, neovisno i bez iznimaka jer, kako se navodi, ovo nije političko pitanje, nego pitanje ljudskog dostojanstva i prava obitelji da sazna istinu. Uz objavu je dodala:

''Čitajući recenzije o Klinici za psihijatriju 'Sv. Ivan', ovo nije izolirani slučaj. Ljude su mučili, zlostavljali i nanijeli im traume za cijeli život, a ne znamo je li bilo još smrtnih slučajeva. Svim prisutnima u sobi, koji nisu spriječili one mamlaze, optužbe za udruženi zločin. Ravnateljici otkaz i optužba za odgovornost. Obitelji najdublja sućut.''

Antonija Šola napisala je:

''Gradonačelnik, predsjednik, premijer, ministri – OSTAVKE!''

Alen Vitasović otkrio je detalj iz vlastitog iskustva bolničkog liječenja:

''Želim reći da suosjećam s tim mladićem i njegovom obitelji. Bio sam jednom i ja vezan. To nije način. A dalje ne bih komentirao jer ne razumijem zašto su tako zli i tko ih to odgaja?''

Brojne domaće zvijezde podijelile su i poziv na okupljanje ove subote pod nazivom ''Osam minuta''. Riječ je o osam minuta šutnje za Kristijana, u znak sjećanja, ali i kao zahtjev da se rasvijetle okolnosti njegove smrti u Klinici za psihijatriju Jankomir te pruže odgovori koje javnost zaslužuje.