Smrt 39-godišnjaka u čakovečkoj bolnici izazvala pitanja, oglasila se uprava: "Nije čekao bez zbrinjavanja"

Županijska bolnica Čakovec oglasila se nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, međimurskog poduzetnika koji je preminuo u noći na 20. kolovoza. Nakon što je njegova obitelj javno progovorila o okolnostima liječenja, iz bolnice poručuju da su proveli stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor.

Prema riječima njegova oca Stjepana Palatinuša, Luka je na hitni prijam došao zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima, a tijekom noći srušio se u čekaonici.

Iz bolnice navode da je pacijent nakon dolaska odmah prošao trijažu, pregled i potrebnu dijagnostičku obradu. Napravljeni su EKG i laboratorijski nalazi te mu je određena terapija.

Kako tvrde, tada dostupni nalazi nisu pokazivali znakove akutnog stanja zbog kojeg bi bila potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija.

Bolnica: Čekao je kontrolne pretrage

Bolnica odbacuje tvrdnju da je pacijent čekao bez medicinskog zbrinjavanja. Objašnjavaju da se kod bolova u prsima određene pretrage moraju ponavljati nakon određenog vremena jer se pojedini pokazatelji mogu naknadno promijeniti.

Nakon što je rekao da se tegobe povlače, Palatinuš nije poslan kući, već je ostao na opservaciji i čekao kontrolnu obradu.

– Nije, dakle, bila riječ o čekanju bez zbrinjavanja, nego o medicinski propisanom razdoblju opservacije – poručili su iz bolnice.

Tijekom tog razdoblja, navode, njegovo se stanje naglo pogoršalo. Medicinski tim odmah je započeo s oživljavanjem, no unatoč poduzetim mjerama pacijenta nisu uspjeli spasiti.

Zatražena obdukcija

Bolnica je već dan nakon smrti zatražila očitovanja svih djelatnika koji su sudjelovali u liječenju te provela unutarnji nadzor. Zatražena je i obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Naglašavaju da sve okolnosti slučaja detaljno analiziraju te da su u izravnom kontaktu s obitelji preminulog. Zbog zaštite privatnosti i povjerljivosti zdravstvenih podataka zasad ne žele javno iznositi detalje iz medicinske dokumentacije.