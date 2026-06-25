Smještaj najveći izazov za EUG 2028.: "Želimo ostaviti najveće nasljeđe Splitu od Mediteranskih igara"

Pitanje smještaja istaknuto je kao najveći izazov u pripremama za Europske sveučilišne igre 2028. godine, najveći multisportski događaj koji će se te godine održati u Europi. Upravo je toj temi bio posvećen okrugli stol „EUG28 – studentski smještaj i domovi za starije“, održan u Spinit Inkubatoru u Splitu u organizaciji Koordinacijskog odbora EUG-a 2028.

"Tijekom supervizijskog posjeta potvrđeno je da Split ima organizacijske kapacitete, stručni kadar i sportsku infrastrukturu potrebnu za provedbu Europskih sveučilišnih igara. Međutim, smještajni kapaciteti pokazali su se kao najveći izazov", rekao je predsjednik Koordinacijskog odbora EUG-a Toni Gamulin.

Podsjetio je kako je pitanje smještaja bilo jedno od ključnih tema još tijekom kandidature Splita za domaćinstvo Europskih sveučilišnih igara 2028. godine.

"Već sada su pred nama određena rješenja: izgradnja novog studentskog doma, obnova postojećih kapaciteta te projekt doma za starije osobe na Duilovu. Ako se svi ti projekti ostvare, Split će imati dovoljno kapaciteta za više od 5.000 studenata sportaša koji bi tijekom Igara boravili u gradu", kazao je Gamulin.

Dodao je kako smještaj nije jedini preduvjet uspješne organizacije.

"Jednako su važni kvaliteta smještaja, prehrana te povezanost sa sportskom infrastrukturom. Nismo krenuli u ovaj projekt samo kako bismo organizirali najveću sportsku manifestaciju. Želja nam je ostaviti najveće nasljeđe Splitu u posljednjih 50 godina, još od Mediteranskih igara. Ako u tome uspijemo, napravili smo mnogo više od same organizacije događaja", istaknuo je Gamulin.

Naglasio je i kako vrijeme do početka Europskih sveučilišnih igara brzo prolazi.

"Ključno je da Europske sveučilišne igre pretvorimo u priliku za rješavanje pitanja smještaja za studente, sportaše, suce, ali i za starije i nemoćne osobe. Važno je razmišljati o tome što će Splitu ostati i nakon 2028. godine", rekao je.

Hotel Zagreb kao dio rješenja

Kao jedan od ključnih projekata u povećanju smještajnih kapaciteta spomenut je i Hotel Zagreb, čija bi prenamjena trebala značajno doprinijeti organizaciji.

Gradski vijećnik Davor Matijević rekao je kako projekt napreduje brže od očekivanog.

"Sve ide bržom dinamikom nego što smo očekivali. U fazi smo da bi postupak javne nabave trebao biti zaključen već idući tjedan, dok bi idejno rješenje trebalo biti završeno do kraja studenoga", kazao je Matijević.

Njegov kolega Ante Zoričić smatra da vremena za realizaciju projekta još uvijek ima.

"Postoji dovoljno vremena da se objekt renovira i da studenti usele u novouređeni prostor. Ipak, imam određene sumnje zbog protivljenja pojedinih dijelova državne administracije ovom projektu", rekao je Zoričić.

Studentski centar spreman za prehranu sportaša

Ravnatelj Studentskog centra Sveučilišta u Splitu Ivan Žižić istaknuo je kako je sustav studentske prehrane već sada spreman odgovoriti na zahtjeve velikog međunarodnog događaja.

"Raspolažemo s osam restorana i po pitanju prehrane smo spremni. Kvaliteta hrane je na vrlo visokoj razini, a posljednjih godina organizirali smo brojne sportske manifestacije s kojih su sportaši odlazili zadovoljni", rekao je.

Najavio je i dodatna ulaganja.

"Novi studentski dom uključivat će i novu, veću kuhinju kapaciteta za oko 700 studenata koji će u njemu boraviti", kazao je.

Govoreći o studentskom standardu, Žižić je istaknuo da Studentski centar posljednjih godina kontinuirano ulaže u infrastrukturu.

"U posljednjih pet godina intenzivno radimo na poboljšanju infrastrukture i studentskog standarda. Sve studentske sobe danas su klimatizirane, po čemu smo među vodećima u Hrvatskoj. Naš je cilj studentima omogućiti što kvalitetniji životni standard uz što niže troškove. Pred nama je još obnova Hostela Spinut, nakon koje će i taj objekt praktički biti potpuno obnovljen", rekao je.

Posebno je upozorio na veliki nesrazmjer između potreba i postojećih kapaciteta.

"Trenutno raspolažemo s 1.272 kreveta, dok svake godine imamo oko 3.000 prijava za smještaj. Istovremeno, oko 8.000 studenata dolazi iz okolnih mjesta studirati u Split. Bez problema bismo mogli popuniti dodatne tri do četiri tisuće kreveta", naglasio je.

Nova ulaganja vrijedna 39 milijuna eura

Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih istaknuli su kako je cilj doseći razinu od najmanje 20 posto studenata kojima će biti osiguran smještaj tijekom studiranja.

"Želimo studentima omogućiti jednake uvjete za obrazovanje. U Hrvatskoj je dosad u studentske domove uloženo više od 180 milijuna eura, a oko 39 milijuna eura bit će uloženo upravo u Split kroz izgradnju novog doma sa 708 mjesta te obnovu postojećih kapaciteta", istaknuto je.

Dodano je kako broj prijava za studentski smještaj redovito premašuje postojeće kapacitete, ali da će novi dom značajno smanjiti taj problem.

"Broj studenata koji ostanu bez mjesta veći je od 1.400, no kada se izdvoje oni koji ne ispunjavaju uvjete, brojka se kreće između 700 i 800 studenata. Novi dom trebao bi u velikoj mjeri riješiti taj problem i osigurati nužan smještaj studentima u Splitu", poručeno je.

Na pitanje o ulozi Ministarstva u organizaciji Europskih sveučilišnih igara 2028., odgovoreno je kako će se aktivnosti pratiti i podupirati u skladu s mogućnostima.

"Sveučilište u Splitu ima punu potporu Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih", zaključeno je.

Sudionici su se složili kako Europske sveučilišne igre ne bi smjele biti promatrane samo kao sportski događaj, nego kao razvojna prilika za grad. Uspije li Split kroz pripreme za Igre riješiti dio problema studentskog smještaja, unaprijediti infrastrukturu te osigurati nove kapacitete za starije osobe, nasljeđe EUG-a 2028. moglo bi nadmašiti sam sportski spektakl.

Podsjetimo, Hrvatski akademski sportski savez (HASS) je krovna organizacija sveučilišnog sporta u Hrvatskoj. Savez okuplja 23 članice i upravlja sportskim životom oko 180.000 studenata iz svih visokoobrazovnih institucija u zemlji, čime predstavlja jedan od najvećih sportskih sustava u Republici Hrvatskoj.

EUSA (Europska sveučilišna sportska asocijacija) okuplja nacionalne sveučilišne sportske saveze širom Europe te koordinira organizaciju Europskih sveučilišnih igara (EUG). Hrvatska i Split kontinuirano sudjeluju u organizaciji EUSA događaja od 2007. godine. Najveći među njima bile su EUG Zagreb - Rijeka 2016., koje je posjetilo preko 5.000 studenata iz cijele Europe. Igre 2016. ostavile su značajnu ostavštinu: u Rijeci su izgrađeni novi studentski domovi, u Zagrebu su postojeći obnovljeni i dodatno je modernizirana sportska infrastruktura.