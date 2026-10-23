Žrnovnica ima novu vlast. Poznati volonter i vatrogasac postao predsjednik: "Prvi korak je prijedlog da se kamenolom proglasi zelenom zonom"

U četvrtak, 22. listopada, održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Žrnovnica, čime je i službeno potvrđena promjena vlasti nakon rujanskih kotarskih izbora. Za novog predsjednika izabran je Špiro Vlajić, nositelj nezavisne Liste malog mista, koja je na izborima iznenadila političku konkurenciju i osvojila apsolutnu većinu.

Podsjetimo, prethodne četiri godine većinu u Žrnovnici činili su vijećnici Centra i nezavisna Tanja Soldić. Predsjednik je bio Mario Lolić, aktualni gradski vijećnik na listi Centra. Na izborima održanima 27. rujna Nezavisna lista Špira Vlajića osvojila je 326 glasova i četiri od sedam vijećničkih mjesta. Koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta dobila je 308 glasova i tri mandata, dok je HSS s 55 glasova ostao bez predstavnika.

Uz Vlajića, novu većinu čine tri vijećnice: Irena Jurjević, Jagoda Mihanović i Sasha Carbonini Aljinović. Svi su redom višegodišnji volonteri i članovi udruge Žrvanj, a Vlajić je i vatrogasac JVP-a Split.

Na konstituirajućoj sjednici, uz četvero vijećnika nezavisne liste, bili su i Igor Domljanović te Ana Pocrnjić iz redova HDZ-a. Zanimljivo je da je Domljanović podržao izbor Vlajića za predsjednika, dok je Pocrnjić bila suzdržana.

„Ne zanimaju nas političke podjele, nego naša Žrnovnica”

Novi predsjednik Mjesnog odbora za Dalmaciju Danas otkriva kako namjerava voditi Žrnovnicu sljedeće četiri godine. Priznaje da ih je izborna pobjeda pomalo iznenadila, ali ističe da ne želi stvarati nerealna očekivanja.

– Još jednom zahvaljujem na velikom povjerenju koje nam je Žrnovnica ukazala. Naš cilj bio je imati predstavnike u Mjesnom odboru kako bismo bili upućeni u sve što se radi na području Žrnovnice, a pobjeda je, bit ću iskren, pomalo i iznenađenje. Želim naglasiti da nas ne zanima politikantstvo niti priče „livo-desno”. Nismo tu radi prepucavanja, nismo tu radi čudesnih obećanja, nego se iskreno brinemo za svoju Žrnovnicu – poručuje Vlajić.

Svjestan je, kaže, ograničenih financijskih mogućnosti Mjesnog odbora, ali smatra da upravo upornost i stalna komunikacija s gradskom upravom mogu donijeti konkretne pomake.

– Nadam se da ljudi znaju koliko je smiješno malen proračun svih mjesnih odbora, no mi smatramo da je naša uloga stalno surađivati s Gradom za dobrobit lokalne zajednice. Ne možemo uraditi čuda, ali možemo biti „dosadni” i Banovini gotovo svakodnevno naglašavati što treba popraviti i napraviti – ističe.

Građani bi sami trebali odlučivati na što će se trošiti novac

Jedna od važnijih novosti koju najavljuje nova mjesna vlast odnosi se na uključivanje stanovnika Žrnovnice u donošenje odluka.

Vlajić otkriva da žele primijeniti model participativnog odlučivanja, po uzoru na mjesne odbore u Trogiru. Riječ je o pristupu u kojem stanovnici na građanskim skupovima biraju projekte koji će se financirati iz raspoloživog proračuna.

– Osobito smo zainteresirani da se na Žrnovnicu sljedećih godina primijeni model participativnog odlučivanja kakav, primjerice, imaju mjesni odbori u Trogiru. Tamo građani na skupu građana sami odluče kojih nekoliko projekata, unutar postojećeg proračuna, žele realizirati – objašnjava Vlajić.

Najavljuje i poboljšanje komunikacije s mještanima. Uskoro bi trebala proraditi stranica „Mjesni odbor Žrnovnica”, putem koje će stanovnici moći jednostavnije prijavljivati probleme, slati prijedloge i pratiti aktivnosti svojeg Mjesnog odbora.

Prvi konkretan potez: Kamenolom Perun žele proglasiti zelenom zonom

Ipak, najvažnija najava odnosi se na temu koja posljednjih mjeseci izaziva veliku zabrinutost stanovnika Žrnovnice – budućnost bivšeg kamenoloma Perun.

Vlajić najavljuje da će Mjesni odbor Žrnovnica u sklopu aktualne javne rasprave o novom splitskom Generalnom urbanističkom planu zatražiti da se prostor kamenoloma definira kao zelena zona.

– Također najavljujem prvi konkretan korak. Mjesni odbor Žrnovnica će u sklopu javne rasprave o novom splitskom GUP-u tražiti da se kamenolom proglasi zelenom zonom – otkriva Vlajić za Dalmaciju Danas.

Riječ je o važnoj najavi jer je budućnost Peruna posljednjih mjeseci predmet brojnih rasprava, osobito zbog mogućnosti povezivanja sanacije bivšeg kamenoloma s dovozom viška iskopa s velikih infrastrukturnih projekata.

Vlajić kaže da će jedan od prioriteta biti uvesti više javnih događaja u život mjesta, te bogatiji program Dana Žrnovnica u odnosu na dosadašnje iskustvo.

Dalmacija Danas ranije je objavila dokumentaciju o razgovorima nadležnih institucija vezanima uz mogućnost korištenja iskopa s buduće brze ceste TTTS – Dugi Rat za sanaciju Peruna.

Novi predsjednik Mjesnog odbora već je ranije poručio da podržava sanaciju devastiranog prostora, ali ne i njegovo pretvaranje u odlagalište. Kao moguće buduće sadržaje na Perunu spominjao je javne, rekreacijske, kulturne i edukativne namjene. Najavljeni zahtjev za zelenom zonom sada bi takva razmišljanja trebao pretočiti u konkretan prijedlog tijekom izrade novog GUP-a.