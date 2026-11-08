Smjena na klupi Gorice: Mario Carević dobio otkaz nakon dva teška poraza, poznato tko bi ga mogao naslijediti

Mario Carević više nije trener HNK Gorice. Turopoljski prvoligaš odlučio je prekinuti suradnju s 44-godišnjim stručnjakom nakon niza loših rezultata koji su momčad doveli na samo dno prvenstvene ljestvice.

Odluka o smjeni uslijedila je nakon dva uzastopna poraza u kojima je Gorica primila čak deset pogodaka. Nakon 13 odigranih kola SuperSport HNL-a klub ima samo sedam bodova i zauzima posljednje mjesto.

Dva teška poraza presudila Careviću

Gorica je u novu sezonu ušla s ambicijom da izbjegne borbu za ostanak, no rezultati nisu pratili očekivanja.

Posebno zabrinjavajuće bile su posljednje dvije utakmice, u kojima je obrana turopoljskog sastava primila ukupno deset pogodaka. Takav učinak, uz posljednje mjesto na ljestvici, doveo je do promjene na trenerskoj klupi.

Carević tako napušta klub nakon nešto više od dvije godine, tijekom kojih je vodio momčad kroz dva završetka prvenstva i početak aktualne sezone.

Goricu vodio u 83 utakmice

Bivši hrvatski nogometaš i trener preuzeo je Goricu u listopadu 2024. godine, kada je naslijedio Rajka Vidovića.

Tijekom mandata na klupi Turopoljaca vodio je ukupno 83 utakmice, od kojih 76 u prvenstvu i sedam u Hrvatskom kupu.

U prvoj sezoni pod njegovim vodstvom Gorica je završila na devetom mjestu prvenstvene ljestvice, dok je u sljedećoj ostvarila nešto bolji plasman i sezonu zaključila kao osmoplasirana momčad.

Međutim, početak aktualnog prvenstva pokazao se znatno zahtjevnijim. Gorica nije uspjela pronaći rezultatsku stabilnost, a niz neuspjeha dodatno je otežao njezin položaj u borbi za ostanak.

Dino Skender među kandidatima za nasljednika

Nakon Carevićeva odlaska otvoreno je pitanje tko će preuzeti momčad i pokušati je izvući s posljednjeg mjesta.

Kao jedan od mogućih nasljednika spominje se Dino Skender, trenutačni trener Mladosti iz Ždralova.

Ipak, zasad nema potvrde da je dogovor postignut niti je poznato kada bi Gorica mogla predstaviti novog trenera.

Pred turopoljskim klubom sada je važna odluka jer nastavak prvenstva donosi borbu za bodove koji bi mogli biti presudni u nastojanju da se izbjegne ispadanje iz najvišeg ranga hrvatskog nogometa.

Carevićev odlazak označio je kraj jednog trenerskog razdoblja, a Gorica će u nastavku sezone pokušati pronaći rješenje za rezultatsku krizu koja ju je dovela na začelje SuperSport HNL-a.