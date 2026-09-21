Smjena: HDZ izgubio Novu Gradišku, evo tko je nova gradonačelnica

Sabina Vlaović prva je gradonačelnica Nove Gradiške. Rezultat je to novih izbora, prema privremenim i neslužbenim rezultatima, Od ukupno 11.225 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 4.969 birača, odnosno 56,01%.

Nezavisna lista “Nova Gradiška ide dalje” osvojila je 2783 glasa (56,01%), a HDZ 2080 glasova (41,86%).

Sabina Vlaović: „Nova Gradiška ide dalje“

Nova Gradiška dobila je novu gradonačelnicu. Prema privremenim i neslužbenim rezultatima, Sabina Vlaović osvojila je drugi krug izbora za gradonačelnicu, a nakon objave rezultata nije skrivala zadovoljstvo i zahvalnost biračima.

„Hvala na čestitki. Osjećam zahvalnost. Zahvalnost Novogradiščanima što su mi dali povjerenje da ostatak ovog mandata odradim do kraja“, kazala je Vlaović.

Istaknula je kako je očekivala pobjedu, ali ne i razliku veću od 700 glasova, javlja Radio Nova Gradiška.

„Pobjedu sam očekivala, ali možda ne sada s ovako velikom razlikom, posebno s obzirom na najave da je protukandidat imao rezultate na svojoj strani što se tiče prvog kruga. Mislim da je u drugom krugu jasno pokazano kakva je ova pobjeda“, rekla je.

Osvrnula se i na predizbornu kampanju. Smatra da je kampanja HDZ-a bila agresivnija, dok je njezin tim vodio, kako kaže, mirniju i afirmativnu kampanju.

„Mislim da su to ljudi prepoznali. Neću reći da su nas kaznili, ali ajmo reći – nagradili. Mislim da smo imali mirniju, afirmativnu kampanju i da su ljudi to prepoznali“, kazala je Vlaović.

Govoreći o onome što Novu Gradišku očekuje nakon izbora, nova gradonačelnica naglasila je da će fokus biti na komunalnim problemima i ravnomjernom razvoju grada.

„Ovo su zapravo komunalni izbori. Ja sam građevinac po struci i maksimalno ću dati svoj napor da dovedemo ovaj grad, ove silne ulice koje smo spominjali bez asfalta i infrastrukture, u malo veći red. Da ne bude samo ulaganje u centar, nego da to rasporedimo na cijeli grad“, poručila je.

Na pitanje kako se osjeća kao prva žena na čelu Nove Gradiške, Vlaović kaže da tijekom kampanje tome nije pridavala posebnu pozornost.

„Na to čak nisam ni obraćala pažnju, da bi to bilo iz te strane neka novina u našem gradu. Zahvalnost osjećam prema sugrađanima jer mislim da je i njihova izlaznost na ove izbore bila puno veća nego dosad i da su dali svoj glas meni, i to u velikoj razlici u ovom drugom krugu“, rekla je.

Posebno je zahvalila svom timu, ali i svim biračima koji su joj dali povjerenje.

„Mogu zahvaliti cijelom svom timu, puno ljudi je bilo uz mene, ali najviše bih zapravo zahvalila svima onima koji su meni dali glas“, kazala je.

Na kraju je poslala poruku smirivanja političkih tenzija i zajedničkog rada.

„Voljela bih da se od sutra već tenzije smire, da sjednemo svi zajedno, da radimo za dobrobit ovog grada. Jer ne vjerujem da netko ovaj grad voli više, a netko manje.“

Na pitanje znači li to da Nova Gradiška ide dalje, Vlaović je kratko odgovorila: „Ide dalje, kako smo i rekli na početku naše kampanje.“

Bruno Bušić nakon izbornog rezultata čestitao je protukandidatkinji na pobjedi, istaknuvši kako je zadovoljan ostvarenim rezultatom te najavio da ostaje aktivan u politici, piše Radio Nova Gradiška.

„Pobjedu sam očekivala, ali možda ne sada s ovako velikom razlikom, posebno s obzirom na najave da je

„Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat. Zahvaljujem svim građanima koji su danas izašli na izbore, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje i da zaslužuje promjenu“, kazao je Bušić.

Posebno je zahvalio svojoj obitelji, izbornom timu i stranci, a istaknuo je i predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića, koji mu je, kako je rekao, dao povjerenje da s 29 godina bude kandidat. „Iza nas je slavlje jer je ovo dobar rezultat u odnosu na sve dosadašnje. Imam samo 29 godina i pred nama je budućnost. I dalje ću biti među građanima, družiti se s njima, slušati ih i biti na terenu“, poručio je.

Na pitanje ostaje li u politici, Bušić je odgovorio potvrdno. „Ostajem u politici, pa naravno. Premijer mi je dao podršku i povjerenje“, rekao je. Osvrnuo se i na činjenicu da je na izborima pobijedila druga kandidatkinja, istaknuvši kako je riječ o demokratskom procesu. „To je demokracija. Kao profesor politike i gospodarstva apsolutno podržavam sva demokratska načela hrvatske države. Legitimno izabrana vlast ujedno je i legalna vlast“, kazao je Bušić.

Protukandidatkinji je poželio sreću u daljnjem radu, posebno u vezi s referendumom koji je, prema njegovim riječima, sama inicirala oko pitanja RCGO-a. Govoreći o budućem političkom djelovanju, Bušić je naveo nekoliko tema na kojima bi trebalo raditi, među kojima su smanjenje cijena vrtića, vraćanje stalnog pedijatra u Novu Gradišku te povećanje naknada za novorođenčad. „Nastavit ćemo definitivno raditi. Redovni izbori su za dvije i pol godine i do tada ćemo nastaviti biti uz građane“, zaključio je Bušić.

Zaredali izbori

U prvom krugu Vlaović je osvojila 1654 glasa, odnosno 38,09 posto, a Bušić 1608 glasova, odnosno 37,03 posto.

Bilo je to četvrti puta u 15 mjeseci da su građani Nove Gradiške izašli na birališta. Nakon objave rezultata Vlaović je zahvalila građanima na ukazanom povjerenju, istaknuvši kako je očekivala pobjedu, ali ne i razliku veću od 700 glasova. Kazala je da su birači prepoznali mirniju i afirmativnu kampanju njezina tima, javlja Jutarnji list.

Na redovnim lokalnim izborima 2025. Nezavisna lista Vinka Grgića pobijedila je u prvom krugu. Nakon njegova uhićenja, vlast je nastavila obnašati njegova zamjenica Sabina Vlaović do prijevremenih izbora u mjesecu svibnju ove godine.

Tada su pobjedu u drugom krugu odnijeli ponovno Vinko Grgić i Sabina Vlaović. Grgić je 12. lipnja podnio ostavku na dužnost kao uhićenik USKOK-a i objavio da se trajno povlači iz politike.