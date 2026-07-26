Smijeh ne prestaje ni u kolovozu: U Teatar uz more stižu Petra Kraljev, Ana Begić, Kristina Krepela, Uršula Najev i brojne druge zvijezde

Ljetna pozornica Teatra uz more u splitskoj Lori i tijekom kolovoza i rujna donosi bogat program ispunjen popularnim komedijama, vrhunskim glumačkim imenima, romantičnim pričama i nezaboravnim glazbenim melodijama. Nakon brojnih komedija u kojima su gledatelji uživali tijekom ljeta, smijeha neće nedostajati ni u nastavku sezone. Pred splitsku publiku stižu Petra Kraljev, Uršula Najev, Nika Barišić, Anica Kontić, Ana Begić Tahiri, Kristina Krepela i brojna druga poznata imena.

Popularna ženska četvorka ponovno igra "Rulet"

U utorak, 11. kolovoza, na ljetnoj sceni Teatra uz more nastupit će popularna ženska četvorka koju čine Petra Kraljev, Uršula Najev, Nika Barišić i Anica Kontić.

Publiku će nasmijati komedijom "Rulet", pričom o nezaboravnoj djevojačkoj večeri koja je u Splitu već dugo omiljeni kazališni komad. Predstava će tom prilikom doživjeti svoju 12. izvedbu. Splitska publika prvi će put 17. kolovoza imati priliku pogledati komediju "Ništa bez reklame". Ana Begić Tahiri, zajedno s kolegama Draškom Zidarom, Zoranom Pribičevićem i Iskrom Jirsak, čini dio nesvakidašnje marketinške agencije u kojoj se sve raspada. Klijenti odlaze, karijere vise o niti, a politička korektnost testira granice strpljenja.

Samo jedan istup pokreće lavinu koja stvara britku i urnebesnu komediju, ali i točnu sliku naše stvarnosti. Izvrsna glumačka ekipa u popularnoj komediji progovara o političkoj korektnosti, cancel kulturi i suvremenim društvenim apsurdima. Dok jasno oslikavaju sliku našeg društva, glumci neće propustiti nijedan trenutak da publiku pritom dobro nasmiju.

Bivši suprug iz zatvora useljava bivšoj ženi i njezinu novom mužu

Srijeda, 26. kolovoza, u 20:30 sati rezervirana je za prvi posjet Teatra Gavran Teatru uz more i komediju "Papučari". Kristina Krepela, Jakov Gavran i Vedran Komerički nasmijat će publiku suludom životnom situacijom koja, baš kako to obično biva, dosadnu svakodnevicu u sekundi pretvara u komediju života.

Što napraviti kada vam se na vratima nenadano pojavi bivši suprug? I to bivši suprug koji je tek izašao iz zatvora!

U zatvoru je bio zbog zločina koji nije počinio, ali sada nema kamo otići. Pa zašto ne bi uselio u stan bivšoj ženi i njezinu sadašnjem mužu? Bivši suprug, sadašnji suprug te žena koja je istovremeno i bivša i sadašnja supruga naći će se zajedno u jednom malom stanu. Ostaje samo pitanje koliko im točno vremena treba prije nego što stvari potpuno izmaknu kontroli. Sam kraj kolovoza bit će posvećen velikoj hrvatskoj glazbenoj divi Meri Cetinić. Brojni Splićani 29. kolovoza u 20:30 sati moći će uživati u nezaboravnim melodijama i vrhunskoj interpretaciji jedinstvene Meri Cetinić.

Ljubav, tajne i vrijeme u hit-komediji

Rujan u Teatru uz more otvara romantična komedija "Dogodine u isto vrijeme", koju potpisuje Bernard Slade, a koja je još od svojih prvih izvedbi ostala jedna od najpopularnijih kazališnih komedija.

U Splitu će je 3. rujna u 20:30 sati izvesti Anka Gaćeša Kostić, nagrađivana kazališna i filmska glumica, uz izvrsnog glumačkog partnera Ivana Mihailovića, koji je srca splitske publike odavno osvojio predstavom "Teško je reći zbogom". "Dogodine u isto vrijeme" romantična je, ali i duhovita priča o ljubavi i vremenu te o tome kako se ova dva pojma za ljubavnike u ovoj komediji nikako ne susreću.

Dok Doris i George ganjaju mit o idealnoj drugoj polovini, postavlja se pitanje što ne vide pred sobom. Je li ljubavna sreća vatromet koji vas mora oboriti s nogu ili možda taj vatromet postoji samo dok je sve dobro čuvana tajna? Predstava će zajedno s publikom preispitati osjećaje, životne izbore, brak, prijateljstva, želje i tajne. Donijet će emotivnu kazališnu večer uz pregršt smijeha, poneku suzu i izvrstan kazališni komad koji se ne propušta.

Informacije i rezervacije

Informacije i rezervacije dostupne su na broju telefona 091 795 7260. Ulaznice se mogu kupiti online na stranicama www.teataruzmore.com i www.entrio.hr, kao i na sljedećim prodajnim mjestima:

knjižara-papirnica Papirko , Put Brodarice 4, Split

, Put Brodarice 4, Split Dancing Bear , Dioklecijanova 6

, Dioklecijanova 6 Ghetaldus i Tisak media u City Centeru

i u City Centeru blagajna u Lori, jedan sat prije početka izvedbe