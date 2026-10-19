Smijeh je zagarantiran! Popularni komičar Ante Travizi stiže u Kaštela, a ulaz je potpuno besplatan

Ljubitelji dobrog humora u Kaštelima uskoro će doći na svoje. U sklopu Dana otvorenih vrata Kulturnog centra Kaštela održat će se stand-up nastup popularnog komičara Ante Travizija, koji će publici prirediti večer ispunjenu smijehom i zabavom.

Kulturni centar Kaštela priprema događanje koje će zasigurno privući sve one koji se žele opustiti i uživati u dobroj atmosferi. Na pozornicu stiže Ante Travizi, stand-up komičar poznat po duhovitim nastupima, svakodnevnim životnim situacijama i humoru u kojem se publika lako može prepoznati.

Događanje se održava u sklopu Dana otvorenih vrata, čiji je cilj približiti kulturne sadržaje građanima i potaknuti ih na sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu grada.

Ulaz je slobodan

Posebno dobra vijest za sve zainteresirane jest da je ulaz na stand-up nastup potpuno besplatan, pa će svi ljubitelji humora imati priliku uživati u večeri bez kupnje ulaznice.

Organizator događanja je Savjet mladih Grada Kaštela, koji ovom prilikom poziva građane da se pridruže druženju i uživaju u nastupu Ante Travizija.