Smije li se jesti proklijali luk? Evo što kažu stručnjaci

Luk je jedna od temeljnih namirnica u kuhinji, neizostavan u bezbrojnim jelima i pripremama. No, što učiniti kada luk koji dugo stoji u smočnici proklija? Mnogi se pitaju je li tada još uvijek siguran za jelo i treba li ga baciti. Stručnjaci za hranu objašnjavaju da za to nema potrebe, piše AS.

Jestiv je, ali drugačijeg okusa

Nutricionisti potvrđuju da je proklijali luk siguran za konzumaciju. Za razliku od krumpira, koji može postati toksičan kada proklija, luk ne razvija štetne tvari. Klijanje je prirodan proces, osobito ako se luk čuva na vlažnom, toplom ili osvijetljenom mjestu, i ne znači da ga treba baciti. Luk je vrlo otporno povrće i može se u smočnici čuvati mjesecima bez kvarenja.

Zašto se mijenja okus i kako ga iskoristiti

Ipak, važno je znati da se svojstva luka klijenjem mijenjaju. Kako bi potaknuo rast klice, luk koristi hranjive tvari iz same glavice, prvenstveno šećere. Zbog toga njegov okus postaje gorči. To ne znači da je luk pokvaren, nego samo da se promijenio njegov profil okusa, dok su klice također jestive.

Zbog promjene okusa, proklijali luk možda nije najbolji izbor za jela u kojima se jede sirov, primjerice u salatama, jer bi gorčina mogla biti previše izražena. Umjesto toga, preporučuje ga se koristiti u kuhanim jelima. Odličan je kao baza za umake, variva ili juhe, a može se i karamelizirati, jer se termičkom obradom gorčina ublažava. Svestranost luka tako i u ovom slučaju dolazi do izražaja, prenosi Index.