Smeće više nije samo komunalni problem: U Splitu i na Visu otvaraju teme o kojima se rijetko govori

Što se događa s otpadom nakon što ga bacimo, tko snosi najveći teret zagađenja i može li se o smeću razmišljati potpuno drugačije? Upravo će ta pitanja tijekom rujna otvoriti interdisciplinarni program "Skriveni Grad", koji ove godine donosi pet tematskih predavanja i vođenih tura posvećenih – smeću. Na javna predavanja pozvani su svi zainteresirani građani, a program će se održavati u Splitu, na Visu te online. Ovogodišnja tema programa "Skriveni Grad" je Smeće, a kroz različite formate predstavit će je Daša Gazde, Marin Kanajet, članovi udruge Pomalo s Visa, Jere Kuzmanić i Delfina Fantini von Ditmar.

Organizatori pritom otpad ne žele promatrati samo kao pitanje komunalnog reda, već kao ogledalo odnosa prema prostoru, radu, odgovornosti, društvu i moći.

Od kružnog gospodarstva do devastiranih lokacija

Program počinje 4. rujna u Splitu, u Društvu arhitekata Splita, gdje će od 20 do 21.30 sati Daša Gazde održati predavanje pod nazivom "Kr(u/i)žno gospodarstvo ili blaženo zatrpani". Dan poslije, 5. rujna, Marin Kanajet vodit će turu "Drugačije misliti o otpadu". Okupljanje je u Novim Starinama u Splitu, a program traje od 17 do 19 sati.

Treći dio programa seli na Vis. 6. rujna od 16 do 19 sati Katarina Fiamengo, Lara Mitraković i Biljana Stamenkovska Šipuš vodit će program "Poezija na devastiranim lokacijama". Točno mjesto susreta bit će objavljeno naknadno. Šetnja devastiranim prostorima Visa pritom će povezati održive prakse i poeziju te pokazati kako okolišna kriza nije samo materijalno, nego i kulturno pitanje.

Dva predavanja moći će se pratiti online

Program se nastavlja 11. rujna, kada će Delfina Fantini von Ditmar od 19 do 20.30 sati online održati predavanje "Regenerativni dizajn i alternativne budućnosti". Dan poslije, 12. rujna od 17 do 19.30 sati, Jere Kuzmanić održat će online predavanje "Wasteocene". Poveznice za oba online predavanja bit će objavljene na mrežnim stranicama organizatora dan prije održavanja.

Gdje završava naš otpad i tko plaća najveću cijenu?

Kroz cijeli program pokušat će se odgovoriti na pitanja kako otpad nastaje, tko ga vidi, a tko ignorira, gdje na kraju završava te zbog čega ekološki teret često najviše osjećaju najranjivije zajednice i krajolici. Predavanja će povezati teoriju i praksu, od globalnih tokova materijala i narativa kojima se šteta normalizira do konkretnih lokalnih primjera ponovne uporabe i prenamjene materijala u Solinu. Cilj je, poručuju organizatori, potaknuti građane da o otpadu razmišljaju izvan uobičajenih okvira te traže rješenja koja neće ostati tek na razini "manjeg zla", nego mogu otvoriti prostor za pravednije odnose prema ljudima i okolišu. Sudjelovanje je namijenjeno svima koji žele bolje razumjeti "krajolik otpada" koji ih okružuje te kroz razgovor, šetnju, učenje i razmjenu ideja pokušati pronaći drugačije modele odnosa prema prostoru i resursima.