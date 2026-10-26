SLUŽBENO Spinut dobio novo vodstvo: Luka Kovač Levantin ostaje predsjednik, najavio veliku investiciju kakva se nije dogodila od 1979. godine

Gradski kotar Spinut dobio je novo vodstvo, a na čelu kotarskog vijeća i u novom mandatu ostaje Luka Kovač Levantin. Nakon uvjerljive izborne pobjede, tijekom koje je njegova nezavisna ekipa osvojila 80 posto podrške birača i više od tisuću glasova, službeno je konstituirano novo Vijeće Gradskog kotara Spinut.

Vijest je na društvenim mrežama objavio novi-stari predsjednik Luka Kovač Levantin, koji je zahvalio građanima na povjerenju i najavio nove projekte. Posebno je istaknuo planiranu izgradnju moderne podzemne garaže sa sportskim igralištem, koju je predstavio kao najveće ulaganje u Spinut još od Mediteranskih igara 1979. godine.

Poznato novo vodstvo Gradskog kotara Spinut

Za predsjednika Vijeća ponovno je izabran Luka Kovač Levantin, dok će dužnosti njegovih zamjenika obnašati Rozalija Radelić i Hrvoje Jankov.

U Vijeću Gradskog kotara Spinut još su Marin Krstulović, Kristina Marasović i Toni Pavišić.

Kovač Levantin posebno je naglasio izborni rezultat svoje nezavisne ekipe, koja je osvojila čak 80 posto glasova.

"Nakon osvojenih povijesnih 80% na izborima u Gradskome kotaru Spinut došlo je vrijeme da se vijeće službeno i konstituira! Zahvaljujemo svim građanima od srca na podršci i ukazanom povjerenju jer premašiti brojku od 1.000 glasova je nestvarna činjenica za našu nezavisnu ekipu", poručio je.

Najavljena podzemna garaža i moderno sportsko igralište

Osim formiranja novog vodstva, predsjednik Spinuta najavio je i veliki infrastrukturni projekt koji bi, prema njegovim riječima, trebao značajno unaprijediti kvalitetu života stanovnika ovog splitskog kotara.

Riječ je o planiranoj izgradnji moderne podzemne garaže iznad koje bi se nalazilo sportsko igralište, za koje Kovač Levantin najavljuje da će biti među najopremljenijima u Hrvatskoj. "Okrećemo se prema novim projektima i realizacijama, a za početak možemo najaviti izgradnju moderne podzemne garaže u Spinutu koja će pritom imati najopremljenije sportsko igralište u Hrvatskoj! Riječ je o investiciji koja će biti najveće ulaganje u Spinutu još od Mediteranskih igara 1979. godine", objavio je Luka Kovač Levantin.

Najveće ulaganje u Spinut nakon gotovo pola stoljeća?

Ako se najave ostvare, riječ bi bila o jednom od značajnijih infrastrukturnih zahvata u ovom dijelu Splita posljednjih desetljeća.