Službeno potvrđeno: Robert Pattinson novi je James Bond, poznato i tko će režirati film

Pattinson, kojeg publika pamti po filmskom serijalu „Sumrak“, postat će sedmi glumac koji će utjeloviti agenta 007 u službenom filmskom serijalu.

Glumac nije skrivao oduševljenje novim angažmanom. U službenoj izjavi poručio je da mu je preuzimanje jedne od najpoznatijih uloga u povijesti kinematografije iznimna čast te da je zahvalan cijelom kreativnom timu na ukazanom povjerenju.

Poznata i ekipa koja stoji iza novog Bonda

Novi film režirat će Denis Villeneuve, poznat po filmovima „Dina“, „Dolazak“ i „Blade Runner 2049“. Scenarij potpisuje Steven Knight, tvorac popularne serije „Peaky Blinders“, dok će producenti biti Amy Pascal i David Heyman.

Pattinson je u utrci za prestižnu ulogu nadmašio niz poznatih glumačkih imena. Među kandidatima su se spominjali Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden i Nicholas Hoult.

Kraj ere Daniela Craiga

Daniel Craig posljednji je put glumio Jamesa Bonda 2021. godine u filmu „Za smrt nema vremena“. Tijekom 15 godina snimio je pet filmova, počevši s „Casino Royale“ iz 2006. godine.

Njegov „Skyfall“ iz 2012. ostvario je najveću zaradu među Bondovim filmovima, prikupivši više od milijardu dolara diljem svijeta.

Lik Jamesa Bonda osmislio je britanski književnik Ian Fleming, a prvi se put pojavio u romanu „Casino Royale“ iz 1953. godine. Na filmskom platnu debitirao je 1962. u filmu „Dr. No“, sa Seanom Conneryjem u glavnoj ulozi.

Novo poglavlje slavne franšize

Pattinsonov izbor označava i početak novog razdoblja za franšizu, nad kojom je Amazon MGM Studios preuzeo kreativnu kontrolu 2025. godine.

Iako datum premijere još nije službeno potvrđen, očekuje se da bi novi film mogao stići u kina 2028. godine.