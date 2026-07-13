SLUŽBENO JE: Slaven Bilić je novi izbornik Hrvatske!

Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom hrvatske A reprezentacije, javlja HNS.

Nakon odlaska Zlatka Dalića, klupu hrvatske reprezentacije ponovno će preuzeti Slaven Bilić koji je Vatrene već vodio od 2006. do 2012. godine. Odlučio je tako Izvršni odbor HNS-a, a prije sjednice IO-a punu podršku prijedlogu predsjednika Kustića dala je i Stručna komisija HNS-a.

"Još jednom zahvaljujem Zlatku na iznimnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno da poštujemo i razumijemo njegovu odluku da s ovim Svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu. Proslavljeni je reprezentativac koji iza sebe sada ima veliko trenersko i izborničko iskustvo te sam siguran da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti da povede Hrvatsku u nove uspjehe. Slavenu želim toplu dobrodošlicu, imat će naravno punu podršku Saveza u svom radu te mu od srca želim puno sportske sreće u novom izborničkom mandatu", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

"Zahvaljujem predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao izbornik povedem hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast svakom hrvatskom treneru. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svatko tko vodi Hrvatsku jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu za koji se osjećam potpuno spreman, kao zreliji i iskusniji trener nego 2006. godine, ali s jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna", izjavio je izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić.