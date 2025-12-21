Službeno je počela zima. Prisjetite se kako izgleda kad se zabijeli cijeli Split

Danas u 16:03 sati službeno počinje zima, a time je na sjevernoj polutci obilježen i zimski solsticij – dan s najkraćim razdobljem dnevne svjetlosti i najduljom noći u godini.

Najkraći dan podrazumijeva najkraće vrijeme između izlaska i zalaska Sunca. Danas je Sunce izašlo u 7:34 sati, a zaći će u 16:14, što znači da će dan trajati svega sedam sati i 20 minuta, znatno kraće od noći.

Nakon današnjeg solsticija, dani će postupno postajati sve dulji. Već do kraja godine zalazak Sunca pomaknut će se na 16:21 sat, čime će dnevnog svjetla biti sedam minuta više nego danas.

Karakteristično je padanje snijega u određenim krajolicima Hrvatske. Prema prognozama, snijeg i susnježica mogla bi se očekivati već idućih dana

