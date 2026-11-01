SLUŽBENO JE Mario Kovačević više nije trener Dinama! Poznato tko preuzima momčad

Ono o čemu se posljednjih dana nagađalo sada je dobilo i službenu potvrdu. Mario Kovačević više nije trener zagrebačkog Dinama.

Vijest je objavio sam klub putem svojih službenih kanala, zahvalivši dosadašnjem strategu na radu, profesionalnom odnosu i rezultatima ostvarenima tijekom njegova mandata.

Dinamo se oprostio od Kovačevića

„GNK Dinamo i dosadašnji trener prve momčadi Mario Kovačević sporazumno su raskinuli ugovor”, stoji na početku klupskog priopćenja.

Iz Maksimira su Kovačeviću uputili riječi zahvale, posebno istaknuvši njegov odnos prema poslu i ljudima u klubu.

„GNK Dinamo zahvaljuje gospodinu Kovačeviću na velikoj profesionalnosti, predanom radu i iznimnoj ljudskosti koju je pokazivao svakog dana kao trener Dinama”, poručili su.

Klub je u oproštajnoj objavi posebno izdvojio osvajanje dvostruke krune, odnosno naslova hrvatskog prvaka i pobjednika Hrvatskog kupa.

„Posebna zahvala ide za osvajanje dvostruke krune kojom su naslovi prvaka Hrvatske i pobjednika Hrvatskog kupa vraćeni na Maksimir”, navodi Dinamo.

Kovačeviću su poželjeli sreću u nastavku trenerske karijere, kao i u budućim profesionalnim i privatnim izazovima.

Jerko Leko preuzima momčad za sljedeće dvije utakmice

Dinamo je istodobno potvrdio i tko će voditi momčad nakon Kovačevićeva odlaska.

Privremeno rješenje bit će Jerko Leko, dosadašnji trener Dinama B.

Prema službenoj objavi, Leko će voditi prvu momčad u sljedeće dvije utakmice.

Klub zasad nije objavio ime trajnog Kovačevićeva nasljednika, pa ostaje otvoreno pitanje tko će dugoročno preuzeti klupu zagrebačke momčadi.

Navijači podijeljeni: „Nije problem u Kovačeviću, nego u igračima”

Objava o odlasku trenera brzo je izazvala brojne komentare na Dinamovoj Facebook stranici.

Dio navijača pozdravio je odluku, dok drugi smatraju da promjena trenera neće riješiti probleme momčadi.

„Nije problem u Kovačeviću, nego u igračima, živi bili pa vidjeli”, napisao je jedan navijač.

Drugi je smatrao da je rastanak trebao uslijediti znatno ranije.

„Kasnite barem pola godine”, poručio je u komentaru.

Bilo je i onih koji su stali u obranu sada već bivšeg Dinamova trenera.

„Nije zaslužio šikaniranje od strane navijača koje traje mjesecima. Držim da je vrlo dobar trener koji bi bio idealan za trenera mlade reprezentacije”, napisao je jedan komentator, poželjevši Kovačeviću sreću u nastavku karijere.

Pojedini navijači kritike su usmjerili i prema klupskom vodstvu, posebno predsjedniku Zvonimiru Bobanu.

„Kad će predsjednik Boban imati očitovanje o cjelokupnoj situaciji i viziji za budućnost?”, upitao je jedan od njih.

Javili se i navijači Hajduka

Među komentarima se našlo i nekoliko reakcija navijača splitskog Hajduka, koji su Kovačevićev odlazak dočekali uz dozu navijačkog humora.

„Kao navijač Hajduka iskreno žalim za ovom odlukom. Hvala Kovačeviću na svemu učinjenom u korist Hajduka”, napisao je jedan komentator.

Drugi se osvrnuo na Dinamov poraz od Rudeša, zahvalivši zagrebačkom klubu i Junioru Fernandesu.

Unatoč kritikama i podijeljenim mišljenjima, mnogi su Kovačeviću uputili i poruke podrške.

„Hvala na svemu, Mario, i sretno!”, jedna je od poruka koje su se mogle pročitati ispod službene objave.

Dinamo pred novim početkom

Odlaskom Marija Kovačevića završeno je još jedno trenersko razdoblje na Maksimiru.

Jerko Leko sada preuzima odgovornost za sljedeća dva susreta, dok se očekuje odluka klupskog vodstva o trajnom rješenju na klupi.

Hoće li promjena trenera donijeti željeni rezultatski pomak ili su problemi Dinama dublji od pitanja trenera, pokazat će utakmice koje slijede.