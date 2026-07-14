Službeno je: Luka Vušković potpisao za novi klub u transferu vrijednom do 58 milijuna eura

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković novi je igrač Brightona. Devetnaestogodišnji stoper u engleski klub stiže iz Tottenham Hotspura, a potpisao je petogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu.

Iako financijski detalji nisu službeno objavljeni, ranije se pisalo kako će Brighton za njegov transfer platiti 53 milijuna eura, uz dodatnih pet milijuna kroz bonuse. Tottenham će, prema tim informacijama, zadržati i 20 posto od idućeg Vuškovićeva transfera.

"Sretan sam i ponosan zbog potpisa za Brighton. Ovo je veliki korak u mojoj karijeri i jedva čekam upoznati suigrače i dati sve od sebe za ovaj klub i njegove sjajne navijače. Veselim se onome što slijedi", rekao je Vušković nakon potpisa.

Zadovoljstvo nije skrivao ni trener Brightona Fabian Hürzeler.

"Luka je imao fantastičan početak karijere i dugo ga pratimo. Prošle sezone pokazao je da može igrati na vrlo visokoj razini. Želimo mu pomoći da u našem okruženju napravi novi iskorak. Iako je oko njegova dolaska bilo mnogo pažnje, još je vrlo mlad igrač kojem će trebati vremena za prilagodbu Premier ligi, ali uvjereni smo da će u tome uspjeti", poručio je Hürzeler.

Vušković je nogometni put započeo u Hajduku, za čiju je prvu momčad debitirao u veljači 2023., svega dva dana nakon 16. rođendana, postavši najmlađi debitant u povijesti hrvatskog prvenstva.

Nakon toga igrao je na posudbama u poljskom Radomiaku i belgijskom Westerlou, prije nego što je prošlu sezonu proveo u Hamburgu, gdje je eksplodirao u Bundesligi.

U dresu njemačkog kluba četiri je puta proglašen najboljim debitantom mjeseca, a sezonu je završio s titulom najboljeg debitanta Bundeslige i mjestom u najboljoj momčadi prvenstva.

Dosad je u seniorskoj karijeri upisao 78 klupskih nastupa i postigao 16 pogodaka, a za hrvatsku reprezentaciju odigrao je šest utakmica i jednom se upisao među strijelce. Posljednji nastup za Vatrene imao je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, kada je bio u početnoj postavi protiv Engleske.

