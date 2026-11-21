Najnoviji službeni podaci Ministarstva unutarnjih poslova otkrivaju zanimljive promjene na tržištu rada. U Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom prvih deset mjeseci 2026. godine izdano je ukupno 16.918 dozvola za boravak i rad stranih državljana, što je 1.309 više nego u istom razdoblju prošle godine. Naime, od 1. siječnja do 31. listopada 2025. godine izdano je 15.609 dozvola, dok je ove godine taj broj porastao za približno 8,4 posto.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji izdano je 1.309 radnih dozvola više nego lani. Što mislite o zapošljavanju stranih radnika? Podržavam, gospodarstvu nedostaje radnika Podržavam, ali uz strože kontrole Ne podržavam, prednost treba dati domaćim radnicima Nemam mišljenje Glasaj

Manje novih zapošljavanja, ali znatno više produljenja

Detaljniji pregled podataka pokazuje da se struktura izdanih dozvola značajno promijenila.

Za novo zapošljavanje stranih radnika ove je godine izdano 6.753 dozvole, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 7.662. Riječ je o smanjenju za 909 dozvola. Istodobno je zabilježen snažan rast broja produljenja. Prošle godine izdano je 4.089 dozvola za produljenje boravka i rada, a ove godine čak 5.357, odnosno 1.268 više. Rast je vidljiv i kod sezonskog zapošljavanja. Broj izdanih sezonskih dozvola povećan je s 3.858 na 4.808, što predstavlja rast od 950 dozvola. Ovakvi podaci pokazuju da se, unatoč manjem broju novih zapošljavanja, povećao broj izdanih dozvola za radnike koji produljuju svoj boravak i rad, kao i za sezonske radnike.

U ostatku Dalmacije drukčija slika

Za razliku od Splitsko-dalmatinske županije, ostale dalmatinske županije bilježe pad ukupnog broja izdanih dozvola. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji ove je godine izdano 10.584 dozvole, dok ih je lani bilo 11.204. Zadarska županija bilježi blago smanjenje, s 9.919 na 9.804 dozvole, dok je u Šibensko-kninskoj županiji broj pao s 5.278 na 4.823.

Splitsko-dalmatinska županija tako je jedina od četiri dalmatinske županije koja bilježi rast broja izdanih dozvola.

Na razini Hrvatske izdano više od 16 tisuća dozvola manje

Na državnoj razini situacija je drukčija. Prema službenim podacima MUP-a, u Hrvatskoj su od početka godine do kraja listopada izdane ukupno 132.899 dozvola za boravak i rad stranih državljana. U istom razdoblju 2025. godine izdano ih je 149.166, što predstavlja smanjenje od 16.267 dozvola, odnosno približno 10,9 posto. Najviše dozvola ove godine izdano je u turizmu i ugostiteljstvu, njih 50.342, dok je u graditeljstvu izdano 35.640 dozvola. Među stranim državljanima kojima su izdane dozvole na razini Hrvatske najbrojniji su državljani Bosne i Hercegovine s 23.914 dozvola, a slijede Filipini s 20.740, Srbija s 20.646 te Nepal s 18.902 dozvole.

Što nam zapravo govore ove brojke?

Iako se posljednjih mjeseci mnogo govori o promjenama u zapošljavanju stranih radnika, službena statistika pokazuje da situacija nije jednaka u svim dijelovima Hrvatske. Splitsko-dalmatinska županija bilježi porast ukupnog broja izdanih dozvola, ali taj rast ne proizlazi iz povećanja novog zapošljavanja, nego iz većeg broja produljenja i sezonskih dozvola. Pritom je važno naglasiti da statistika izdanih dozvola ne predstavlja ukupan broj stranih radnika koji trenutačno rade u županiji, niti je jednaka broju podnesenih zahtjeva.

Podaci se odnose na razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2026. godine i temelje se na službenim statističkim izvješćima Ministarstva unutarnjih poslova.