SLUŽBENA POTVRDA Brajković će dulje biti izvan terena, teško se ozlijedio

HNK Hajduk objavio je kako je Roko Brajković doživio tešku ozljedu koljena zbog koje će dulje vrijeme biti izvan nogometnih terena. Mladi hajdukovac ozlijedio se na jučerašnjem treningu, koji je morao prijevremeno prekinuti.

Liječnički pregledi potvrdili težinu ozljede

Dodatni liječnički pregledi obavljeni su danas, a rezultati, nažalost, nisu donijeli dobre vijesti. Kako je službeno objavio Hajduk, riječ je o teškoj ozljedi koljena koja će Roka Brajkovića na duže vrijeme udaljiti s terena. Iz splitskog kluba zasad nisu objavili detalje ozljede ni koliko bi točno trebao trajati oporavak.

Hajduk poslao poruku podrške

Hajduk se nakon potvrde teške ozljede oglasio porukom podrške svom igraču.

"Roko, drži se. Cijeli Klub je uz tebe u ovim teškim trenucima, želimo ti uspješan oporavak i što skoriji povratak", objavio je Hajduk.

Brajkovića sada očekuje razdoblje liječenja i rehabilitacije, a cijeli klub izrazio je nadu da će se što prije i uspješnije vratiti na nogometne travnjake.