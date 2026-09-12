SLUŽBENA OBAVIJEST IZ MILNE: Nema evakuacije mjesta, vatrogasci obranili resort Gava

„Jedina neposredna opasnost prijetila je resortu Gava“

Nakon vrlo dramatičnih prizora požara koji se tijekom večeri približio području Milne na Braču, izobjavljena je nova službena obavijest.Najvažnija informacija je da

Vatrogasci navode da je stanje na terenu izgledalo vrlo dramatično, ali da je neposredna opasnost prijetila resortu Gava.

Prema njihovoj službenoj informaciji, vatrogasne snage resort su uspješno obranile.

„Obavještavamo stanovnike i posjetitelje da nema evakuacije Milne. Iako je stanje na terenu izgledalo vrlo dramatično, jedina neposredna opasnost prijetila je resortu Gava, koji su vatrogasne snage uspješno obranile“, objavili su iz DVD-a Milna.

Prihvatni centar u prostorijama DVD-a Milna

U prostorijama DVD-a Milna organiziran je prihvatni centar u kojem građani mogu dobiti potrebne informacije i pomoć.

U centru su, prema službenoj objavi, prisutni i predstavnici policije te hitne medicinske službe.

Gašenje se nastavlja na prilazima Milni

Vatrogasne snage i dalje aktivno gase požare na prilazima mjestu.

Iz DVD-a Milna građane pozivaju da ne ometaju prolazak interventnih vozila, da ne šire neprovjerene informacije te da prate isključivo službene obavijesti nadležnih službi.

Situacija na terenu i dalje zahtijeva velik oprez, a nove službene informacije bit će objavljivane kako budu pristizale.