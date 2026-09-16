Slučaj pljačke zlatnine iz vile u Kaštelima: Kazna od 1.500 eura za kćer Nikoline Pišek, policiji izdan dovedbeni nalog!

Ponovno je odgođeno suđenje u kojem se vlasnik vile iznad Kaštela tereti za krađu vrijednih satova i zlatnine od Nikoline Ristović, nekad Pišek, i njenog danas pokojnog supruga Vidoja Ristovića.

Nije se naime pojavila direktna svjedokinja Hana Cigoj, kćer oštećene iz prvog braka, koja se 2020. godine nalazila s obitelji na odmoru i bila je direktna svjedokinja nemilih događaja. Kako već nekoliko ročišta svjedokinja izbjegava dolazak pred splitski općinski sud, tako je uredujućoj sutkinji bilo dosta: izrekla je djevojci novčanu kaznu od 1,500 eura te je, puno nezgodnije, naložila policiji asistenciju u osiguranju nazočnosti Hane Cigoj na idućoj raspravi! Izdan je dakle dovedbeni nalog jer ima prijavljenu adresu u Zagrebu kada boravi u Hrvatskoj.

Opravdala dolazak obvezama na fakultetu

Jer u proteklih nekoliko rasprava odgađala je svoj dolazak neodgodivim obavezama koje ima kao liječnica u Milanu. Tako je barem do nekidan govorila, no friški podnesak u spis je začudio sve uključene u predmet: danas kaže kako ima obaveza kao studentica druge godine medicinskog fakulteta u Italiji?!

Možda radi na doktorskom studiju kako bi pored liječničkog zvanja dobila i titulu dr.sc., doktora znanosti, ostalo je to pomalo nejasno makar svejedno nije zadovoljilo standarde suda da bi se ponovno odgodilo ispitivanje svjedokinje pa je naloženo njeno dovođenje.

Optuženi vlasnik vile, slovenski državljanin Rok Gale, došao je i na ovo ročište (uredno dolazi na suđenja), a njegov branitelj odvjetnik Dragan Mijoč nije bio sretan svojevrsnim odugovlačenjem postupka te ponovnim nedolaskom danas 29-godišnjakinje.

Inače se cijeli postupak pomalo neočekivano oduljio. Gotovo je pri kraju bilo suđenje kad je uredujuća sutkinja Općinskog suda u Splitu, suočena s pravomoćnom optužnicom zbog prijetnji bivšem suprugu, suspendirana! Pa je ovaj predmet, kao i sve druge, dodijeljen u rad novoj sutkinji koja je morala krenuti praktički od početka. I to je dosta dobro išlo u proteklih godinu dana, no sad je evo zapelo na svjedokinji...

Koja se nalazila u vili u vlasništvu Roka Gale koncem srpnja 2020. godine. Svega je tu bilo, Gale je navodno odlučio izbaciti goste jer su uveli neprijavljene životinje u vilu, pa je pokojni Vidoje Ristović odlučio angažirati neke bikere koje poznaje kako bi se zaštitio, a vjerojatno i izvršio pritisak na iznajmljivača, da bi sve eskaliralo kaznenom prijavom protiv Ristovića (bio je iduće večeri i uhićen) zbog kaznenog djela prijetnje, koja je godinu kasnije također postala optužnica, no postupak je okončan smrću optuženog.

Gdje su nastali problemi?

S druge strane Rok Gale se tereti za krađu dragocjenosti obitelji Ristović i oko toga se vodi ovaj postupak. Prema optužnici, vlasnik vile je koncem srpnja 2020. godine 'iskoristio odsustvo gostiju te iz vile koju im je iznajmio odnio dragocjenosti' vrijedne oko 300 tisuća eura. U optužnici se navodi najmanje 63 tisuće eura u gotovini, muški sat Cvstos, vrijedan 18 tisuća eura, zlatni muški sat Pierre Kunz, vrijedan 25 tisuća eura, sat Rolex Sky Dweler Rose Gold, vrijedan 35 tisuća eura, narukvicu Cartier Love s brilijantima, vrijednu više od 40 tisuća eura, ženski prsten Cartier Panthere, koji vrijedi 24 tisuće eura, i ženski prsten Chopard, vrijedan čak 65 tisuća eura.

U dosadašnjem tijeku postupka doznali smo nakon iskaza Gale i nekih svjedoka kako je problem nastao u ponašanju gostiju, u iznosu depozita kao osiguranja od štete te dovođenja većeg broja životinja od najavljenog, ali i generalno agresivnog ponašanja glave obitelji. S druge pak strane Nikolina Ristović ex Pišek je kazala kako takvih problema nije bilo već da ih je samo jedne večeri dočekala spuštena rampa na ulazu u imanje te da nisu mogli doći do svojih stvari, da je cijela situacija bila zastrašujuća za djecu i da su tada shvatili da nema dragocjenosti. Obrana inzistira na dokumentaciji kojom bi se utvrdilo vlasništvo te potvrdama da su u RH uopće unijeli konkretne vrijedne predmete. Predložili su i saslušanje bivšeg Nikolininog svekra Viktora Ristovića. Miša Grof je naime nedugo nakon sahrane sina konstatirao za beogradske medije kako je 'cijelu pljačku inscenirala Nikolina Pišek'...