Slučaj ovce na Jadrolinijinu trajektu završio na Državnom inspektoratu!

Prizor ovce vezane konopcem za drvenu paletu na Jadrolinijinu trajektu izazvao je šok i ogorčenje građana. Udruga Prijatelji životinja tim povodom podnijela je prijavu Državnom inspektoratu tražeći provjeru okolnosti prijevoza i postupanja prema životinji. Prema fotografiji objavljenoj na Facebooku, ovca je tijekom plovidbe ležala na paleti za koju je bila vezana, bez mogućnosti ikakvog slobodnog kretanja.

„Ovdje nije riječ samo o mogućem kršenju propisa o prijevozu životinja, nego i o načinu na koji ih doživljavamo. Ovca je živo biće koje osjeća bol, strah i nelagodu, a ne predmet koji se može privezati za paletu i prevesti kao komad tereta. Prizor životinje svedene na robu, koju treba učvrstiti i premjestiti, vezane tako da se ne može micati, ponižavajući je i porobljavajući”, poručuju Prijatelji životinja.

Nitko ne bi pristao prevoziti psa na takav način

Prema pravilima Jadrolinije, prijevoz većih kućnih ljubimaca, težih od osam kilograma, na trajektima je moguć uz obvezan boravak na otvorenoj palubi. Međutim, takvo pravilo samo po sebi ne odgovara na pitanje pod kojim se uvjetima smiju prevoziti druge životinje niti znači da se njihova dobrobit može zanemariti. Nitko tako nešto ne bi zahtijevao za psa niti bi ga pristao prevoziti na takav način.

Prijatelji životinja zatražili su od DIRH-a da provjeri okolnosti prijevoza, uključujući način vezivanja ovce, mogućnost njezina kretanja i postupanje odgovornih osoba. Od Jadrolinije traže objašnjenje pod kojim je uvjetima životinja primljena na trajekt, je li posada bila upoznata s načinom na koji je bila vezana te je li poduzela odgovarajuće mjere radi njezine dobrobiti.

„Neovisno o tome radi li se o psu, ovci ili nekoj drugoj životinji, prijevoz mora uzeti u obzir činjenicu da je riječ o živom biću. Ako se za kućne životinje propisuju posebni uvjeti, kako je moguće da se ovca prevozi očito improviziranim rješenjem, vezana konopcem za drvenu paletu na palubi?” ističu Prijatelji životinja.

Životinje nisu teret bez osjećaja

Upozoravaju da zaštita dobrobiti ne smije ovisiti o životinjskoj vrsti te da se životinje prečesto tretiraju kao predmeti, a ne kao živa bića. Ovaj slučaj otvara pitanje granica onoga što kao društvo smatramo prihvatljivim u odnosu prema životinjama.

„Ne želimo da se ovakvi prizori normaliziraju i da se na životinje koje nisu kućne životinje gleda kao na bića koja mogu podnijeti bilo kakav tretman. To što se ovca prevozi umjesto psa ne čini njezine potrebe manje važnima. Očekujemo odgovore, utvrđivanje odgovornosti i konkretne mjere kako se ovakve situacije ne bi ponavljale”, zaključuju Prijatelji životinja.