Udruga U ime obitelji oglasila se povodom smrti Kristiana Josipa Periša, izrazivši podršku njegovoj obitelji te zatraživši sveobuhvatan nadzor psihijatrijskih odjela i ustanova u Hrvatskoj. U priopćenju koje potpisuje izvršna direktorica Željka Markić izneseni su zahtjevi prema Vladi, Ministarstvu zdravstva i lokalnim vlastima, a udruga se pridružila i pozivu na okupljanje u Zagrebu.

Priopćenje udruge U ime obitelji prenosimo u cijelosti:

"Udruga U ime obitelji suosjeća s obitelji Kristiana Josipa Periša. Izražavamo im poštovanje zbog hrabrosti, ljubavi i snage kojom se, unatoč teškom gubitku bore za istinu i pravdu za svojega sina, brata i zaručnika. Njihova odlučnost da javno progovore o Kristianovu trpljenju i okolnostima njegove smrti otvorila je važna pitanja o zaštiti bolesnika i odgovornosti sustava psihijatrijske skrbi. Svojom ustrajnošću pokrenuli su važan proces institucionalnih promjena u sustavu psihijatrijske skrbi. To je borba za dostojanstvo svakog čovjeka, za sigurnost bolesnika i za odgovornost svih koji skrbe o najranjivijima, ali i stvaranju boljih i sigurnijih uvjeta rada za zdravstvene radnika.

Upravo zato pridružujemo se pozivu Kristianove obitelji na okupljanje danas na Trgu bana Josipa Jelačića, kod Manduševca u 18:30 h. Svaki ljudski život, od začeća do prirodne smrti ima svoje neotuđivo dostojanstvo. A mi kao društvo na osobit smo način odgovorni za zaštitu onih koji se ne mogu sami zauzeti za sebe i čiji životi, sigurnost i dostojanstvo ovise o brizi i savjesnosti drugih ljudi.

Zato nijedna okolnost u kojoj je ugroženo Kristianovo dostojanstvo, sigurnost i život ne smije ostati prešućena, neispitana, a nijedan propust ne smije biti zanemaren. Odgovornost se ne smije izbjegavati, prebacivati niti umanjivati. Istina mora biti utvrđena, a odgovornost jasno imenovana.

S ciljem sprječavanja ponavljanja Kristianovog trpljenja i smrti, očekujemo od Vlade RH, odnosno Ministarstva zdravstva, gradova Zagreba i Rijeke te županija - Sisačko-moslavačke, Zadarske i Primorsko-goranske kao osnivača specijaliziranih psihijatrijskih bolnica poduzimanje sljedećih i svih drugih potrebnih koraka:

1. Provođenje nadzora na svim psihijatrijskim odjelima i ustanovama

S obzirom na činjenicu da izvješće Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Vijeća Europe nakon posjeta Hrvatskoj u rujnu 2022., između ostalog upozorava na neprihvatljivo sputavanje psihijatrijskih pacijenata u više kliničkih bolnica i ustanova u RH – očekujemo da nadležna državna tijela provedu sveobuhvatan nadzor nad 21 psihijatrijskim odjelom i 8 psihijatrijskih ustanova u Hrvatskoj, kako bi se osiguralo da se postupci fizičkog ograničavanja i sputavanja pacijenata provode u skladu sa zakonom, pravilnicima, stručnim protokolima i pravilima zaštite prava pacijenata. Vlada RH objavila je u studenom 2023. svoj odgovor na izvješće CPT-a i prema podacima koje je sama dostavila CPT-u, posebno zabrinjava podatak da se broj primijenjenih mjera prisile povećao za približno 36,4 % u 2022. u odnosu na prethodnu godinu. Danas, tri godine nakon tih najava, opravdano je postaviti pitanje: Što je od najavljenoga doista provedeno? Jesu li uspostavljeni mehanizmi koji jamče zaštitu prava, sigurnosti i dostojanstva svakog pacijenta?

Tragični događaji poput Kristianove smrti dodatno naglašavaju važnost ovih pitanja i opravdanost zahtjeva za istinitim odgovorima nadležnih institucija.

2. Objavu podataka o broju liječnika i medicinskog osoblja koje nedostaje, a nužno je za kvalitetno funkcioniranje psihijatrijskih odjela i ustanova te, analizu uvjeta rada s akutnim pacijentima te potpora, edukacija i nadzor koji su osigurani kako bi zaposlenici psihijatrijskih odjela i bolnica mogli štiti akutne pacijente od njih samih uz zaštitu sigurnosti samog osoblja.

3. Očekujemo da se javni novac – državni, županijski i gradski koristi za opće dobro umjesto za financiranje parapolitičkih udruga i projekata. U ovom slučaju da se ulaže u poboljšanje uvjeta smještaja psihijatrijskih bolesnika, zapošljavanje odgovarajućeg broja zdravstvenih radnika i osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada te kontinuiranu edukaciju i praćenja kvalitete rada, osobito onih koji rade s najranjivijim i najugroženijima.

4. Očekujemo unaprjeđenje zakonskog okvira te primjene zakona i međunarodno prihvaćenih standarda postupanja

Udruga U ime obitelji očekuje da tragična smrt Kristiana Josipa Periša i gubitak koji ona predstavlja za njegovu obitelji neće ostati bez konkretnog odgovora nadležnih institucija te da će se provedbom prethodno predloženih koraka i mjera ostvariti nužne institucionalne promjene i unaprijediti sustav psihijatrijske skrbi u Hrvatskoj, na dobrobit i zaštitu svih bolesnika", stoji u priopćenju kojeg potpisuje Željka Markić.