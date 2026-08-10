Slučaj Danke Ilić sve intrigantniji: Sud odbacio optužbe protiv jednog od osumnjičenih

Broj osoba koje tužiteljstvo sumnjiči za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom polju smanjio se nakon što je Prizivni sud donio odluku o odbacivanju optužbi protiv Radoslava Dragijevića.

Njegov sin Dejan označen je kao izravni počinitelj ubojstva, dok mu je drugi sin Dalibor, kao i on sam, bio optužen za pomaganje. Dalibor je ubijen prilikom privođenja u policijskoj postaji u travnju 2024.

Najnovija odluka u slučaju nestanka i ubojstva dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom polju 26. ožujka 2024. godine ponovno je bacila svjetlo sumnje na optužnicu podignutu protiv osoba osumnjičenih za ubojstvo djevojčice, piše Nova.rs.

Radoslava su optužili da je znao da su Dejan te njegov kolega Srđan Janković ubili djevojčicu, ali da to nije prijavio policiji, te da im je pomogao sakriti tijelo djevojčice s odlagališta otpada u Banjskom polju na lokaciju koja je do danas nepoznata. Od samog početka postupka Radoslav je tvrdio da nema nikakve veze s nestankom, niti s ubojstvom, prenosi Dnevnik.hr.

U intervjuu je ranije ispričao da je od slučaja izgubio praktički cijelu obitelj - i supruga Svetlana, koja je jedina ostala na slobodi, preminula je od srčanog udara.

Njegov sin Dejan je, kao i Janković, priznao ubojstvo. Kasnije su, nakon Daliborove smrti, tvrdili da su priznanje od njih iznudili premlaćivanjem. Prijetili su i Radoslavu.

Osim brojnih manjkavosti u samoj istrazi o ubojstvu djevojčice, ni slučaj Daliborova ubojstva nije riješen - trenutno se nalazi u Višem javnom tužiteljstvu u Nišu, te se čini da je primjetan nedostatak bilo kakve volje da se odgovorni privedu pravdi, navodi Nova.rs.