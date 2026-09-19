Slučaj "betonom na mozaik". Ninčević odgovorio Ivoševiću: "Možda planira promjenu prebivališta i politički ulazak u Solin"

Priča o budućnosti iznimno vrijednog arheološkog nalazišta u središtu Solina dobila je u subotu navečer i politički nastavak. Nakon što se o planiranom prekrivanju ostataka antičke vile i mozaika oglasio Bojan Ivošević, odgovorio mu je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević.

Riječ je o ostacima luksuzne rimske rezidencije pronađene na prostoru budućeg gradskog trga. Među nalazima su bogato ukrašeni mozaici, podno grijanje, bazen i drugi elementi, a posebno se ističe veliki mozaik s prikazom pauna. Ministarstvo kulture i medija nalazište je opisalo kao ono od „iznimne vrijednosti“.

Prema odgovoru Ministarstva koji je objavljen ovih dana, na prostoru je istraženo oko 900 četvornih metara. Budući da Grad Solin trenutačno nema mogućnosti osigurati prezentaciju nalaza u zatvorenom prostoru, konzervatori su privremeno prihvatili uređenje prostora kao gradskog trga, uz zaštitu arheoloških ostataka ispod njegove površine. Ministarstvo navodi da bi se u budućnosti, kada se za to steknu uvjeti, nalazi mogli prezentirati in situ.

Ivošević: „Ovu civilizacijsku sramotu iznijet ću pred Županiju“

O slučaju se u subotu oglasio splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević, koji smatra da iz odgovora Ministarstva proizlazi da se nalazi zatrpavaju zato što Grad Solin nema dovoljno sredstava za njihovu odgovarajuću prezentaciju. Najavio je da će pitanje otvoriti i na sljedećoj sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

„Ovu civilizacijsku sramotu prezentirat ću na idućoj skupštini SDŽ i pozvati 'vertikalu' da se uključi. Jer ako država i županija nisu spremni stati u zaštitu ovakvog arheološkog lokaliteta, onda je pitanje što je uopće vrijedno prezentacije“, poručio je Ivošević.

Ninčević je ranije odbacio tvrdnju da se arheološka baština želi sakriti. Kazao je da originalni mozaici i dijelovi vile neće biti otvoreno izloženi na površini trga, ali da će lokalitet biti zaštićen prema uvjetima konzervatora, dok bi njegova priča trebala biti predstavljena kroz oblikovanje prostora, replike i informativne sadržaje.

Ninčević: „Bojan Ivošević se našao baviti Solinom“

Nakon Ivoševićeve najnovije objave, Ninčević mu je u subotu navečer odgovorio znatno oštrijim političkim tonom.

„Dragi sugrađani, dragi pratitelji, danas ste imali priliku, po ko zna koji puta vidjeti, kako izgleda lik i djelo Bojana Ivoševića.

Kad nije više u prilici baviti se poslovima Grada Splita, osim očajničkim privlačenjem pažnje na sebe donkihotizmom, onda pokušava voditi politiku Grada Solina.

U evidentnom višku vremena zbog nerada, Bojan Ivošević se našao baviti Solinom“, napisao je Ninčević.

Solinski gradonačelnik potom je Ivoševićev istup povezao s djelovanjem Nezavisne liste mladih Solin i njihovog ranijeg kandidata za gradonačelnika Ante Miletića, čija je lista još ranije otvorila pitanje budućnosti arheoloških nalaza na prostoru novog trga. NLM je tvrdio da će vrijedan mozaik ostati pod zemljom te tražio dodatna pojašnjenja o projektu.

„Ovim današnjim istupom Ivošević je samo nastavio raditi što je radio dok je bio dio vlasti u Gradu Splitu – biti produžena ruka NLM Solin i njihovom tadašnjem kandidatu za gradonačelnika (izgleda i budućem) Anti Miletiću.

Interesantno kako se dvojac, inače navikao nepridržavanju pravila nego uvođenja svojih, našao na istoj liniji...“, naveo je Ninčević.

Svoju objavu završio je još jednom prozivkom na račun splitskog vijećnika:

„Možda Bojan planira promjenu prebivališta (pa će od svojih performansa osloboditi građane Splita) i ulazak u vođenje politike našeg Solina“, poručio je Ninčević.

Struka želi prezentaciju, Ministarstvo sadašnje rješenje naziva privremenim

Iza političke polemike ostaje pitanje što će dugoročno biti s vrijednim nalazima. Prema informacijama Ministarstva kulture i medija, istraživanja su od 2022. do 2025. financirana i državnim sredstvima, a njihov je cilj bio ne samo znanstveno istraživanje nego i buduća prezentacija cijele arheološke cjeline – mozaika, termi i drugih dijelova antičke vile. Zbog osjetljivosti nalazišta stručnjaci smatraju da bi prezentacija trebala biti u zatvorenom prostoru, zaštićenom od atmosferilija.

Dok se takvi uvjeti ne osiguraju, predviđena je njegova fizička zaštita ispod budućeg trga. Upravo oko pitanja treba li vrijedne nalaze sada ponovno prekriti ili pronaći način da budu dostupni javnosti posljednjih se dana razvila sve glasnija javna i politička rasprava.