Slovenski vatrogasci u borbi protiv požara u Hrvatskoj, pomažu u Dalmaciji

Slovenski vatrogasci uključili su se u gašenje požara na otoku Braču, dok Slovenija istodobno pomaže i susjednoj Italiji, gdje se vatrogasci bore s velikim požarom na području Udina.

Kako javlja RTV Slovenija, na Braču u gašenju požara sudjeluju četvorica vatrogasaca iz Domžala, koji se na otoku nalaze u sklopu edukacijske razmjene s hrvatskim kolegama.

"Nakratko su predahnuli pa se vratili na požarište"

Slovenski vatrogasci bili su na terenu još tijekom jučerašnjeg dana, nakon čega su se kratko odmorili i ponovno vratili u borbu s vatrom. Požar je bio velikih razmjera, a posebnu zabrinutost izazivala je mogućnost da se vatra s otvorenog prostora proširi prema naseljenim područjima.

Slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje u kontaktu je i s hrvatskim službama zbog požara na području Omiša, no Hrvatska zasad nije uputila službeni zahtjev Sloveniji za dodatnu pomoć.

Air Tractori poslani u Italiju

Istodobno je Slovenija, nakon aktiviranja prekogranične suradnje, u Italiju poslala tri zrakoplova Air Tractor i vatrogasne ekipe koje pomažu u gašenju velikog požara na području Udina, u blizini mjesta Amaro. Požar zahvaća nekoliko desetaka hektara i aktivan je na više lokacija.

Na terenu se uz zračne snage nalaze i slovenske ekipe za potporu, koordinatori i vatrogasci, a u intervenciji se koristi i dron radi sigurnijeg izvođenja zračnih operacija.