Brojni hrvatski planinari, alpinisti, skijaši i ljubitelji aktivnog odmora koji rado odlaze u slovenske Alpe uskoro bi se mogli suočiti s velikom promjenom. Slovenija priprema novi model financiranja spasilačkih intervencija prema kojem bi dio troškova spašavanja snosili sami unesrećeni ili njihova osiguravajuća društva.

Posebno je zanimljivo da se naplata ne bi odnosila samo na osobe koje su nesreću izazvale neodgovornim ponašanjem, lošom pripremom ili neodgovarajućom opremom. Prema predloženim pravilima, obveza podmirenja dijela troškova postojala bi neovisno o uzroku nesreće i odgovornosti pojedinca za njezin nastanak.

Slovensko Ministarstvo obrane prijedlog uredbe uputilo je u međuresorno usklađivanje 19. studenoga, a slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje u četvrtak, 26. studenoga, objavila je dodatna pojašnjenja. Naglašavaju da je riječ o prijedlogu čije se odredbe još mogu mijenjati.

Jedna akcija spašavanja mogla bi vas stajati 7.000 eura, pa i više

Prema predloženom modelu, u prvoj godini primjene uredbe sudionici nesreće ili njihova osiguravajuća društva pokrivali bi 20 posto obračunatih troškova intervencije. Nakon isteka prijelaznog razdoblja taj bi udio porastao na čak 70 posto.

Ako bi obračunati troškovi jedne spasilačke intervencije iznosili 5.000 eura, neosigurana osoba u prvoj bi godini morala platiti 1.000 eura, a poslije čak 3.500 eura. Kod zahtjevnije intervencije vrijedne 10.000 eura račun bi iznosio 7.000 eura, dok bi kod još skupljih akcija taj iznos mogao biti znatno veći.

U obračun bi mogli ulaziti troškovi korištenja helikoptera, vozila i plovila, specijalizirane spasilačke opreme, potrošnog materijala te usluga vanjskih izvođača. Troškovi koje već pokriva obvezno zdravstveno osiguranje ne bi bili uključeni.

Navedeni iznosi ilustrativni su primjeri, a ne unaprijed utvrđene cijene spasilačkih intervencija.

Nisu obuhvaćeni samo planinari: Na popisu je niz popularnih aktivnosti u prirodi

Kako izvještava slovenski N1, prijedlog uredbe obuhvaća 15 skupina aktivnosti koje se smatraju rizičnima. Nova pravila odnosila bi se na domaće i strane državljane, kao i na rekreativce i natjecatelje.

Među aktivnostima obuhvaćenima prijedlogom nalaze se:

Planinarenje zahtjevnim i vrlo zahtjevnim planinarskim stazama te kretanje izvan staza u planinama

Alpinizam, sportsko penjanje i penjanje feratama

Turno skijanje, skijanje i snowboard izvan uređenih skijališta

Brdsko trčanje i brdski biciklizam

Speleologija

Rafting, kanjoning, kajak i kanu na divljim vodama

Ronjenje u prirodnom okruženju

Padobranstvo, paraglajding, letenje zmajem i BASE skokovi

Za velik broj rekreativnih planinara važna je informacija da se predložena naplata ne bi odnosila na hodanje službeno kategoriziranim lakim planinarskim stazama. Spašavanje pri takvim aktivnostima i dalje bi ostalo besplatno.

Račun bi stizao nakon spašavanja, predviđena je i prisilna naplata

Sudionici navedenih aktivnosti trebali bi imati odgovarajuće osiguranje koje pokriva troškove spašavanja. Prema predloženom postupku, račun bi se izdavao unesrećenoj osobi, koja bi potom od osiguravajućeg društva mogla zatražiti pokriće troškova. Osobe bez odgovarajućeg osiguranja morale bi račun podmiriti same.

Prijedlog predviđa i mogućnost prisilne naplate nepodmirenih računa.

Slovenske vlasti, međutim, posebno naglašavaju da nitko ne bi ostao bez pomoći zbog nedostatka osiguranja ili nemogućnosti plaćanja. Spašavanje ljudskih života i dalje bi imalo apsolutni prioritet, dok bi se financijska pitanja rješavala nakon završetka intervencije.

Slovenski spasioci ove godine već imaju više intervencija nego tijekom cijele 2025.

Jedan od glavnih razloga za pripremu novih propisa jest kontinuirani rast broja spasilačkih intervencija u Sloveniji.

Slovenski gorski spasioci tijekom ove godine već su obavili 738 intervencija, što je 78 više nego tijekom cijele 2025. godine. Za usporedbu, 2015. godine zabilježeno je 430 intervencija.

Slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje ističe da je cilj predloženih promjena prije svega preventivan. Žele potaknuti ljude da prije odlaska u prirodu bolje procijene vlastite sposobnosti, pripremljenost, opremu i zahtjevnost aktivnosti kojom se namjeravaju baviti.

Prikupljena sredstva bila bi namijenjena djelovanju spasilačkih službi, njihovom opremanju, osposobljavanju i održavanju operativne spremnosti.

Slovenski planinari traže odgodu najmanje do 2028. godine

Na prijedlog uredbe reagirao je i Planinarski savez Slovenije, organizacija koja okuplja oko 64.000 članova. U javnom savjetovanju iznijeli su niz primjedbi, posebno vezanih uz nedovoljno jasne definicije pojedinih aktivnosti, predvidljivost troškova spašavanja i dostupnost odgovarajućeg osiguranja.

Savez traži da se početak primjene novih pravila odgodi najmanje do 1. siječnja 2028. godine, kako bi se prethodno uskladile sve nadležne službe i osigurali uvjeti za funkcioniranje novog sustava.

Također će nastojati da se pokriće troškova spašavanja u Sloveniji uključi u osiguranje koje njihovi članovi ostvaruju kroz članarinu.

U Hrvatskoj HGSS ne naplaćuje akcije traganja i spašavanja

Za razliku od modela koji se razmatra u Sloveniji, Hrvatska gorska služba spašavanja ne naplaćuje unesrećenima akcije traganja i spašavanja.

Članovi HGSS-a dobrovoljno i bez naknade stavljaju svoje znanje, vrijeme i sposobnosti u službu spašavanja ljudskih života, a služba svake godine provodi više stotina intervencija diljem Hrvatske.

Hoće li Slovenija u konačnici prihvatiti predloženi model, u kojem obliku i od kojeg datuma, tek će se vidjeti. Za hrvatske ljubitelje slovenskih planina svakako će biti važno pratiti daljnji razvoj situacije.

Uz provjeru vremenske prognoze, odabir odgovarajuće opreme i planiranje rute, provjera police osiguranja mogla bi postati još jedan nezaobilazan dio priprema za odlazak u slovenske Alpe.