Slovenci u Hrvatskoj glumili vojsku? Kamuflirali brod, odjenuli uniforme i uplovili među štićene osobe

Prava drama odvila se na Brijunima - skupina slovensko-hrvatskih državljana pokušala je iskoristiti lažni vojni identitet kako bi zaobišla sigurnosne protokole i financijske obveze. Na Brijunima trenutno navodno boravi i glavni državni odvjetnik, Ivan Turudić.

Naime, posada broda se sustavno lažno predstavljala kao službeno osoblje i delegacija Hrvatske vojske (HV), tvrdeći da je plovilo kojim upravljaju službeni vojni brod. Izlegao je autentično, posada je nosila vojne uniforme te navodno već deset godina operira po istarskom akvatoriju, piše Jurica Gašpar, glavni urednik portala Morski.hr.

Cilj im je bio izbjeći plaćanje lučkih pristojbi, pristanišnih vezova i ulaznih naknada Lučkoj upravi Pula, koja je nadležna za vezove na Brijunima i u Fažani. Nakon što je brod uočen, snage pomorske policije, Obalne straže RH i vojske su ga presrele. Pregledom je utvrđeno da nije imao vidljivu službenu registracijsku oznaku te se na pramcu nalazila lažna vojna oznaka. Snimku pogledajte OVDJE.

Portal je otkrio da brod namijenjen za osobne potrebe tvrtke Olimp Defense Group, koja je u vlasništvu slovenskog autoprijevoznika i umirovljenog djelatnika Hrvatske vojske, Mladena Miljanića.

Osim toga, doznali su i da je plovilom u trenutku incidenta upravljao slovenski državljanin K.G., otprije poznat sigurnosnim službama. Prema neslužbenim informacijama, posadi je na licu mjesta ispisana novčana kazna od 1000 eura te će ići na daljnju obradu.

"Prije mjesec dana dobili smo poziv iz nadzorne službe Nacionalnog parka Brijuni s upitom je li moguće pristati na 10 minuta na Brijunima i u Fažani jer navodno imaju neku 'vojnu delegaciju iz Vijetnama'. Rekao sam im da nema problema za tih 10 minuta. Danas dobijem opet upit od istog gospodina. Međutim, u tom trenutku dolazi stvarna Obalna straža i oni potvrđuju da nikakva službena vojna delegacija nije bila na Brijunima. Tada smo posumnjali da nas netko vara, što je alarmiralo naše službe da odmah jurnu na Brijune", ispričao je Franko Kliman, nadzornik obale u Lučkoj upravi Pula.

"Prije par godina kolega iz NP Brijuni rekao mi je da su mu ti isti ljudi prijetili jer im je htio naplatiti vez, a oni nisu htjeli platiti, tvrdeći da će zbog toga 'izbiti diplomatski incident'. Našli smo osobe koje se lažno predstavljaju samo da nigdje ne bi plaćale", dodao je.

I ostali sugovornici iz nadležnih službi složili su se - situacija je mogla eskalirati u ozbiljnu ugrozu nacionalne sigurnosti.