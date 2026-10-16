Slovenci prvi u Visu! Generali nadjedrio Scorpio za dvije minute, a sutra najhrabriji jedre u vali

Točno u 9 sati, po protokolu i bez ikakvih problema, ispred splitske luke startala je 82. Viška regata krstaša. Od 164 prijavljena broda na startnu liniju izašla su njih 163, a rekordna flota, ili bolje reći šuma od jedara, zaplovila je put Visa. Prvi je u višku valu, ispred Češke vile, uplovio slovenski Generali skipera Same Žvana, točno u 12 sati, 20 minuta i 41 sekundu.

Na startu je puhala slaba bura od četiri do šest čvorova, koja je tijekom jutra okretala u tramuntanu. Takvi uvjeti u prvom su dijelu etape odgovarali „manjima“, pa je flotu dugo vodio Code X-CROZ Filipa Jurišića iz JK Mornar. Kako su se milje skupljale, prednost su preuzeli veliki brodovi, a borba za prvo mjesto nije se smirila do samog cilja. Scorpio Filipa Babića iz JK Marina Kaštela Slovencima je gledao u krmu do posljednje milje i u cilj stigao samo dvije minute i 18 sekundi iza Generalija. Treći je uplovio Toto, a odmah iza njih Paula, prošlogodišnji najbrži brod Stravaganza Dubrovčanina Nike Kmetovića te Polet Furioso Nikole Deškovića iz JK Labud, aktualnog pobjednika Mrdujske regate.

Redoslijed prvih deset brodova u cilju prve etape:

1. Generali (SLO 878) – 12:20:41

2. Scorpio (CRO 5252) – 12:22:59

3. Toto (CRO 2727) – 12:29:25

4. Paula (CRO 7711) – 12:40:55

5. Stravaganza (CRO 8410) – 12:44:32

6. Polet Furioso (CRO 11152) – 12:45:06

7. Code X-CROZ (CRO 3001) – 12:51:42

8. Poliklinika Drinković Marcus 3 (CRO 2436) – 12:59:00

9. Fatamorgana (CRO 11111) – 13:05:59

10. Bare V. (CRO 3737) – 13:07:15

Navedeni redoslijed odnosi se na prolazak kroz cilj, a poredak po skupinama bit će objavljen nakon obrade rezultata.

Kako je koji brod pristajao, viška vala punila se jedrima, a riva ljudima. Posade je od 14 do 18 sati u hotelu Tamaris čekao ono što se na Viškoj ne propušta, tradicionalni fažol. Večeras se od 18 sati otvara sajam otočkih proizvoda, a od 20 sati pa do dva iza ponoći za glazbu brine DJ Roni.

A sutra? Sutra najhrabriji jedre u vali. Lista od 16 brodova za regatu u viškoj luci je zaključena, a kad se toliko jedara nađe u tako malom prostoru, okreti oko bova idu na centimetre. Uz to i prognoza obećava dobar vjetar, pa sve koji su na Visu čeka pravi spektakl, a najbolje mjesto za gledanje bit će riva. Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu, subota prijepodne donosi pretežno sunčano vrijeme, uz slabu do umjerenu buru, dok poslijepodne zapuše jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 16 do 21 °C.

U viškoj vali jedre: Code X-CROZ (Filip Jurišić, JK Mornar), Reacher 780 (Luka Mratović, JK Labud), Južni vjetar (Jadran Gamulin, JK Orsan), Aruba (Mateo Ljubas, JK Labud), Ćuf-Ćuf (Marin Petrić, JK Špinut), Gaston (Sebastian Dorn), Gala (Beat Abelein), Filka (JK Labud), Lunatica (Teo Flis, JK Izola), Whisper 2 (Mladen Kuzmanić, JK Labud), Clockwork (Andrej Šooš Maceljski, JK Split), LeeLoo (Teo Marinović, JK Ploče Sailing), Nera Etwa (Vido Jeramaz, JK Hydro), Farabut (Marko De Micheli Vitturi, JK Mornar), Bura (Damir Miloš, JK Tijat) i Sayonara057 (Darko Smrkinić, KK Uskok Zadar).

Vis se budi u 10 sati uz budnicu mađarskog orkestra, a regata u vali starta u 10:30, uz glazbu DJ-a Sense i komentatore koji će publici s rive prepričavati svaki manevar. Nagrade se dijele u 14 sati, uz zakusku. Od 17 sati na rasporedu je besplatna vođena tura „Legende otoka Visa“, u 19 sati koncert mađarskog orkestra, a od 22 sata pa do dva iza ponoći svira Cortez bend.

U nedjelju je od 8 do 9 sati partenca, a u 9 sati flota starta drugu etapu, natrag prema Splitu. Jedriličarsko ljeto na Visu završava navečer, od 21 sat, feštom „Adio lito!“, dok jedriličare po povratku u Split čeka dodjela nagrada.

Tko ne može na rivu, položaj svakog broda može pratiti uživo putem aplikacije KWINDOO (kwindoo.com/regatta/48496-82-viska-regata).

Organizator je Jedriličarski klub Labud Split, pokrovitelj Generali osiguranje, a sponzori i partneri festivala su Viator drive, OTP banka, Farchioni i GranTerre.

SPLITSKI FESTIVAL JEDRENJA - OSNOVNE INFORMACIJE

Splitski Festival Jedrenja jedinstvena je manifestacija koja objedinjuje najznačajnije jedriličarske događaje u Splitu tijekom rujna i listopada: Boboviška Labud Classic, Malu Mrduju, Mrdujsku i Višku regatu te Startup Europe regatu u organizaciji JK Podstrana. Nositelj projekta i organizator svih ostalih regata je Jedriličarski klub Labud Split.

28. Labud Classic, regata morskih oldtimera jedri se na relaciji Split - Bobovišća na Moru – Split u dva razreda/klase brodova kojima je dopušteno sudjelovanje: Classic, krstaši stariji od 40 godina, izrađeni isključivo u drvu, dužine od 7,7 do 15,0 metara te Vintage, krstaši stariji od 30 godina, izrađeni u stakloplastici, čeliku, aluminiju, šperploči ili drvu (u slučaju kada je trup izgrađen dijagonalnom ili stitch&glue metodom), dužine od 6 do 12 metara.

26. Mala Mrduja Memorijal Boris Vujnović - Mrduja Optimist Kup jedna je od najznačajnijih i najposjećenijih regata za najmlađe jedriličare klase Optimist. Svake godine okuplja stotinjak natjecatelja u dobi od 8 do 15 godina, a ujedno je kriterijska regata regije jug.

95. Mrdujska regata, najstarija je i najmasovnija regata na hrvatskoj strani Jadrana, te jedna od najstarijih u Europi. Svake godine okuplja oko 200 brodova i 1.500 jedriličara na ruti Split – Mrduja – Split

NTX Regata (kontinuirani nasljednik Startup Europe regate) održava se 8. listopada u Splitskom akvatoriju, a organizator regate je Jedriličarski klub Podstrana.

82. Viška regata, najprestižniji je krstaški jedriličarski spektakl na hrvatskoj strani Jadrana, i jedna od najstarijih u Europi. Svake godine okuplja više od 150 brodova i 1.000 jedriličara na ruti Split – Vis - Split.

Prijave za Mrdujsku i Višku regatu zaključuju se 1. listopada. Organizator zadržava pravo eventualno proširiti listu sudionika Viške regate neposredno nakon navedenog roka, kako je i navedeno u oglasu regate.