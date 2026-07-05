Slovenac uhvaćen kod Buzeta: Autom prevozio ilegalne migrante

Pazinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim državljaninom Slovenije kojeg sumnjiči da je iz financijske koristi organizirao prijevoz stranih državljana koji su nezakonito ušli u Hrvatsku.

Muškarac je u večernjim satima 3. srpnja zaustavljen na širem području Buzeta tijekom pojačanih aktivnosti policije usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja migranata. U automobilu hrvatskih registracijskih oznaka kojim je upravljao zatečeni su strani državljani za koje je utvrđeno da su ilegalno prešli državnu granicu.

Provedenim istraživanjem policija je utvrdila osnovanu sumnju da je 38-godišnjak migrante prevozio prema unaprijed dogovorenom odredištu, zbog čega ga terete za kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, dok se prema zatečenim stranim državljanima postupa u skladu s odredbama Zakona o strancima.