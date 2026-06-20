Slovenac se samozadovoljavao na balkonu u Dalmaciji, policija mu našla i kokain

Slovenski državljanin star 53 godine danas je na Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru kažnjen s 866 eura jer je vrijeđao moralne osjećaje građana i posjedovao drogu. Muškarac je jučer navečer na balkonu u zadarskoj četvrti Voštarnica zatečen kako se samozadovoljava, izvijestila je zadarska policija.

Dojavili građani

Zadarska policija je jučer oko 20:50 sati zaprimila dojavu da se na otvorenom balkonu na gradskom predjelu Voštarnica muškarac samozadovoljava. Zbog neprimjerenog ponašanja, koje je bilo vidljivo građanima i vrijeđalo njihove moralne osjećaje, na teren su upućeni policijski službenici.

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Pronašli ga s kokainom

Policajci su ubrzo na mjestu događaja pronašli muškarca koji se dovodi u vezu s dojavom. Tijekom postupanja kod njega je pronađena i manja količina kokaina, koja mu je oduzeta. Muškarac je uhićen i priveden u policijske prostorije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Proglašen krivim i kažnjen

Nakon istraživanja, 53-godišnjak je danas uz optužni prijedlog doveden na nadležni sud.

Nakon saslušanja proglašen je krivim za prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 866 eura, piše Index.