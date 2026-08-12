Slovenac se brodicom zabio u ribogojilište, Talijane bura nosila prema obali – spašavao ih trajekt!

Burna noć bila je iza pomorskih službi na Jadranu. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvijestilo je o dvije pomorske nesreće koje su se tijekom ranih jutarnjih sati dogodile kod Dugog otoka i u Velebitskom kanalu. Prva dojava zaprimljena je noćas, 12. kolovoza, u 2.43 sata u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).

Posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar dojavljeno je kako je državljanin Slovenije vlastitom brodicom udario u kavez ribogojilišta između rta Gubac i rta Žman, kod mjesta Luka na Dugom otoku. O nesreći su odmah obaviješteni Lučka kapetanija Zadar i Ispostava lučke kapetanije Sali, čiji su službenici isplovili prema mjestu događaja. Preliminarnim očevidom utvrđeno je da su se na brodici dugoj 15 metara u trenutku udara nalazile dvije osobe - voditelj, koji je ujedno i vlasnik plovila, te još jedan član posade. Obojica su državljani Slovenije i u nesreći nisu ozlijeđeni. Pregledom brodice i mora oko mjesta udara službenici nisu uočili onečišćenje. Voditelj brodice upućen je u daljnje postupanje radi utvrđivanja okolnosti i uzroka pomorske nesreće, a tegalj oštećene brodice organizirat će sam. Za pomoć je angažirao tvrtku specijaliziranu za komercijalnu pomoć plovilima i posadama na moru.

No, samo nekoliko sati poslije uslijedila je nova dramatična situacija.

Jedrilica bez pogona plutala pod udarima bure

U 5.06 sati upućen je poziv hitnosti "PAN-PAN" zbog jedrilice bez pogona koja je s dva člana posade nekontrolirano plutala Velebitskim kanalom ispred Stinice. Na jedrilici su se nalazila dvojica državljana Italije, a zbog udara bure plovilo se našlo u ozbiljnim poteškoćama.

Najbliži poziciji bio je motorni trajekt "Barbat" Rapske plovidbe, čija se posada odazvala pozivu u pomoć.

Već u 5.37 sati uspjeli su uhvatiti jedrilicu u tegalj kod rta Glavina na otoku Rabu. U trenutku spašavanja jedrilica se nalazila svega 300 do 400 metara od obale. Posada trajekta oteglila ju je prema Mišnjaku, nakon čega je "Barbat" nastavio plovidbu na svojoj redovnoj trajektnoj liniji Jablanac - Mišnjak.

Očevid će utvrditi što se dogodilo

Jedrilica, duga 10,34 metra i u vlasništvu domaće charter tvrtke, nakon spašavanja osigurana je na vezu u luci Mišnjak. Službenici Ispostave lučke kapetanije Rab provest će očevid kako bi se utvrdili uzroci ove pomorske nesreće. U oba noćašnja slučaja, unatoč ozbiljnim okolnostima, nije bilo ozlijeđenih, a kod nesreće na Dugom otoku nije zabilježeno ni onečišćenje mora.