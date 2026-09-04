Slovenac osumnjičen da je u Tučepima zapalio automobil: Šteta oko 160 tisuća eura

Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim državljaninom Republike Slovenije koji je sinoć, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 41-godišnjak 18. kolovoza 2026. godine oko 2 sata u mjestu Tučepi otvorenim plamenom izazvao požar na osobnom vozilu stranih registarskih oznaka koje je u potpunosti izgorjelo, a oštećeno je još jedno vozilo koje je bilo parkirano neposredno uz opožareno vozilo. Nastala je velika materijalna šteta koja se procjenjuje na oko 160 tisuća eura.

Policijski službenici su nakon zaprimljene informacije o događaju, uz provođenje očevida na mjestu događaja, započeli kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg su prikupljali dokaze i informacije, što je rezultiralo utvrđivanjem identiteta 41-godišnjaka koji je 1. rujna 2026. godine pronađen, uhićen i doveden u službene prostorije PU splitsko-dalmatinske.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 41-godišnji državljanin Republike Slovenije počinio kazneno djelo Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 1. Kaznenog zakona te je jučer, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku jer smatramo da postoje osnove za određivanje istražnog zatvora.

Kriminalističko istraživanje ovog događaja i dalje se nastavlja.